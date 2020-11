美國國會最近發布戰略報告詳細闡述美國未來的外交方向,強調要深化與歐洲盟友的合作重建以民主秩序為運作原則的國際組織和規範,同時要擴大與歐洲盟友關係,以多邊模式共同制衡中國大陸遍佈全球的影響力。

據《美國之音》報導,美參議院外交關係委員會主席里施(Jim Risch)周三與多位歐洲國家議會外交決策領導人召開視訊會議,討論大西洋兩岸共同面對的中國挑戰。會議公佈了參議院外委會共和黨人率領撰寫的全新外交戰略報告《美國與歐洲:跨大西洋合作應對中國問題具體計畫》(The United States and Europe: A Concrete Agenda for Transatlantic Cooperation on China),從7大面向分析美歐必須共同合作應對的中國議題,包括政治及文化的滲透、在國際組織的影響力、貿易及投資的不平等行為、科技競爭、海外商業活動、在非洲,以及印太地區的勢力擴張等。

里施在會議上說,中國已經成為美國和歐洲共同利益一個真正的系統性競爭對手,大西洋兩岸愈來愈認知到這一現實,現在必須將共識付諸行動。而且這不是美、歐一方即可應對,因為「中國太大了,並且裝備太好」,他建議還要納入澳大利亞、加拿大和其他理念相同的國家。

里施的呼籲獲得與會的歐洲議會外交事務委員會主席麥克埃里斯特(David McAllister)的支持。麥克埃里斯特說,這份報告可以用來加強歐盟和美國之間在中國問題上的合作,特別是在貿易、技術、捍衛以規則運作的多邊主義和人權議題。

英國議會下議院外交事務委員會主席圖根哈特(Tom Tugendhat)在討論會上提到,中國共產黨領導層現在很明顯的在大力破壞以規則為基礎的國際體系,並試圖改寫全球交流的運作。「世界過去70年的和平與繁榮是建立在對民主國家至關重要的自由價值觀的基礎之上,歐美必須繼續捍衛這些價值觀。」

份長達124頁的報告在中國滲透國際組織以增加其全球影響力的部分指出,中華人民共和國1971年加入聯合國,但一直到本世紀初才開始採取行動,努力增強其在聯合國的影響力,這麼做的目標是「改革全球治理」,使國際體系更有利於中國共產黨。

報告說,中國重塑國際體系的戰略是以中國的經濟和軍事實力作為其在國際組織增加影響力的理由。

討論會上美歐外交決策者還紛紛談到中國霸凌台灣的情況日益嚴重。麥克埃里斯特稱,台灣應該要被納入世界衛生組織,他還呼籲跨太平洋兩岸的各國都應該為台灣發聲並支持台灣的入會申請。圖根哈特立刻回應表示完全認同這樣的觀點,「與美國、英國,甚至蓋茨基金會相比,中國對世界衛生組織的資金貢獻很少,所有這些國家的貢獻都遠遠超過中華人民共和國。但台灣卻被這樣的國家霸淩,實在是令人憤怒。」

里施最後則強調,中國持續在增長,但他期望中國發展的同時也能逐步在法治層面有所進步。加強法治、遵守國際準則,那麼中國將能在國際舞台上繼續進行貿易。報告最後提出6點建議:保護自由和開放社會免於新的威權統治的入侵;維護國際組織的完整性;打擊不公平的貿易行為和反競爭的經濟策略;開發新技術並形塑其使用方式;應對中國利用「一帶一路」倡議投資所帶來的經濟和安全影響;以及深化在非洲和印太地區的跨大西洋夥伴關係。

(中時新聞網)