創櫃板的沛美生醫科技（7520），將分兵三路進行最新營運布局。沛美董事長廖曼華表示，公司發表最新研發「大麻籽油」系列護膚產品，並計畫在泰國曼谷附近，投資2億元，分期設立占地1,500平方公尺生產工廠，生產保養品，就近供應泰國等東南亞市場，及計畫覓地在台籌設新的總部及新研發中心，擴大公司營運布局。

至於沛美2019年度營收1.19億元，高於2018年度1.06億元，因新冠肺炎疫情帶動「宅經濟」，帶動公司主力的保養品、面膜及漱口水等產品銷售量，光是今年第二季營收，較去年同期成長95％，創歷史單季新高，累計今年前三季營收，已超越2019年全年營收。

為增加產品競爭力，廖曼華說，公司規劃泰國設廠，將台灣技術及原料，複製至東南亞，進行保養品等產品製造，因當地保養品進口稅率35％，但在泰國設廠，就少了上述關稅。

至於公司登錄興櫃計畫，沛美今年度營收創新高之後，公司計畫明、後年申請轉登錄興櫃。

廖曼華說，公司競爭強項，是少量多樣、彈性生產及獨門配方，目前台灣市場以面膜及保養護膚全方位產品為主，營收占比65％，東南亞市場以保養護膚品為主，營收占比三成，美國市場以面膜產品為主，營收占比5％。

廖曼華透露，公司計畫在泰國曼谷附近，分期設立占地1,500平方公尺的生產工廠，目前設廠土地已談好，等疫情結束或趨緩，再赴與泰國業主簽訂合約。

廖曼華強調，因公司產能嚴重不足，將先斥資一千萬元，在總公司一樓增設生產線，擴產應急，未來希望再覓地，規劃興建企業總部及研發中心。至於公司製造基地，則仍放在公司所在地-台中大里。

沛美18日正式對外發表新產品「大麻籽油」系列護膚產品，由於近幾年國際知名一線品牌陸續推出含有大麻籽油的護膚品，連最注重安全的嬰幼兒產品，也開始使用。沛美抓住此趨勢，研發一系列大麻籽油的護膚品，希望未來可推出相關產品的品牌。 沛美說，現在大麻培育技術非常進步，可培植出不含「四氫大麻酚」（THC）的大麻品種，只留下極具功效的「大麻二酚」（CBD），具有醫療功效，而化妝品更進一步，從大麻種籽或果實中提取，對於肌膚擁有極大保養功效的大麻籽油，對於舒緩肌膚不適、強化修護肌膚、延緩肌膚老化，及緩解乾燥等，均具有效果。

(工商 )