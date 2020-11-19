彰化縣政府19日在台中裕元花園酒店辦理舉辦第二場「鹿港轉運站新建營運移轉案」招商說明會，由彰化縣長王惠美親自主持，包括家樂福公司開發部、秀泰影城、柏文健康事業、彰客、員客及中鹿等多家企業出席聆聽。縣府當場與廠商充分溝通，預計12月正式公告招商，明年完成綜合評選與簽約，簽約後的4年內興建完成，並開始營運。

王惠美歡迎企業踴躍投資，投資鹿港轉運站，等於買一送二！這次參與招商熱烈，參與說明會廠商，包括國雄集團、允將建設、家樂福公司開發部、秀泰影城、柏文健康事業公司、彰客、員客，及中鹿等企業代表。

王惠美說，鹿港轉運站BOT案招商規劃地下二層、地上十層，招商金額約18億元，預計會有轉運站、停車場、百貨公司、美食街、飯店或影城等，來投資，等於是買一送二，因為基地對面是生態公園，旁邊有體育場，來投資，不用自行維護管理，這些公有設施由政府部門來維護管理，鄰近還有彰濱工業區鹿港區、線西區，及全興工業區、風電廠、高端企業遊客等，且距離鹿港老街只有700公尺。

此外，該基地也是未來捷運站的設置點，包括現有公車也將整併到此，將是未來進出鹿港地區的最大門戶。

王惠美表示，鹿港地區每年都有近千萬人次的觀光客，算是開放式博物館，過去因為鹿港地區好的酒店相對較少，所以，很多遊客都是在台中住宿，再到鹿港旅遊，鹿港有很多古蹟，且是個人文薈萃的地方，也有很多人間國寶，可與遊客互動。由於鹿港轉運站基地位置，緊臨天后宮與鹿港老街，是一個非常好設置地點，很適合有意願的廠商來投資。

王惠美指出，除正在規劃的鹿港轉運站外，在二林及溪湖等地區，只要縣府盤點到的土地，都有在做相關轉運站的規劃，希望未來南來北往的交通能更方便。

財政部國有財產署專員林建民強調，國產署針對經管的國有土地，提供給各地方政府或目的事業主管機關等，結合產業或地方需求辦理開發，這是國產署的業務並積極推動，在全國各地都有良好的績效。

此次鹿港轉運站BOT案，為彰化縣首案BOT案件，國有土地占這次開發案達14％，餘86％為縣有土地，唯有先透過公部門將土地整合後，依照促進民間參與公共建設法等法規，後續再邀請民間業者參與公共建設，期待透過本案的開發，能夠帶動產業發展，並活絡地方經濟，歡迎大家來彰化縣投資。

彰化縣政府工務處表示，為整合鹿港地區公共運輸服務，提升在地居民及廣大觀光客交通便利性，並改善道路壅塞問題，縣府規劃在建國路、鹿草路及中正路圍成的街廓，規劃興建綜合性客運轉運站，提供多元的服務。全案將採BOT促參案方式進行招商、興建及營運，許可年限50年，預估可帶動民間投資18億元，並創造上百人就業機會。

縣府工務處指出，轉運站基地位於市中心區，開發範圍面積達9,757平方公尺，且緊鄰西濱快速道路，可快速抵達台中港，觀光及交通便利。此外，鹿港有良好的產業發展利基，彰濱工業區、鹿港水五金產業專區，加上近年來蓬勃發展的離岸風電，國內外大廠紛紛投入龐大資金進行開發，年產值達1,550億元；鹿港溪再現工程、鹿港捷運線規劃等重大建設，前景可期。

縣府藉由興建轉運站提供旅館、餐廳及賣場等觀光設施，來提升公共運輸服務，將遊客帶過來，也便利在地居民，更推升鹿港文化及觀光發展，跨入國際化的行列。

與會貴賓，還包括縣府工務處長林漢斌、經濟暨綠能發展處長劉玉平、新聞處長李俊德、彰化縣工商發展投資策進會總幹事張啟楷，及裕元花園酒店副總羊曉東等人。

(工商 )