宏達電宣佈與東華大學簽署產學合作備忘錄，打造東台灣首間VR人才培育中心，未來雙方更將合作成立宏達電VIVE教學認證中心，厚植VR內容研發實力，為產業注入動能。

宏達電與東華大學的VR人才培育中心，由資工系負責該中心營運，資工系系主任江政欽表示，資工系系有五分之一的學生是來自三十幾個國家的外籍生，極具國際視野，期待讓資工系成為宏達電VR的教學認證中心，為台灣培育更多VR數位內容人才，對國家數位發展做出更多貢獻。

該中心的第一個計畫，將由教授帶領研究所和大學部學生進行一系列觀光、藝術、文化及教育的跨域運用，校方並為地方規劃及開發具在地特色的VR數位內容，其中精心研製虛擬實境內容《穿梭古今虛擬實境時光機以七腳川事件為例》，使用者只要戴上VIVE Cosmos 或一體機 VIVE Focus Plus ，就能親身體驗花東縱谷、七星潭及慶修院等台灣東岸美景。

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