華碩宣布，與高雄醫學大學暨高醫大附設中和紀念醫院、行動基因三方簽署合作意向書，將結合行動基因「次世代基因定序檢測」資料庫，以及華碩AI研發中心（AICS）為高醫開發的「AI醫療大數據搜尋系統」，鎖定癌症治療，擬定成效最佳與副作用最低的治療方針。

華碩表示，三方的合作可以協助醫師快速檢索患者腫瘤基因突變資訊，比對相同癌友病程、診斷治療結果等，還可預測病患用藥治療後，腫瘤大小和標記指數等，本次合作亦導入AICS獨家「ICD-10編碼AI推薦引擎」，清理、整合分散的異質資料，為傳統病歷奠定結構化、標準化基礎，並依此建置AI醫療大數據搜尋系統，整合電子病歷、醫學影像、生理數據、病理檢查數據，當醫師輸入診斷、藥物、手術與年齡等條件，可立即搜索群體分析與去識別化的個人病程資料，如：患病時間、用藥、療程、成效等，集結原本互不相通的重點資訊，幫助醫師驗證假設、加速及優化診斷品質。

華碩全球副總裁暨AICS負責人黃泰一表示，華碩的AI醫療大數據搜尋系統，匯聚台灣醫療院所及醫師臨床經驗與研究量能，並納入基因檢測資訊，成為推升臨床決策品質的力量，未來還可搭配新藥開發與臨床治療追蹤系統，加速實現精準用藥與治療。

高醫大附設中和紀念醫院院長鍾飲文表示，華碩AICS自然語言處理技術，可迅速解析病歷中複雜語意，再透過搜尋系統，將原本分散的數據梳理好交還醫師，有如在石器時代得到現代化飛彈導引系統，讓醫師在對抗疾病時能掌握完整且精確的關鍵資訊，即時調整對應用藥，提升癌症治療質量。

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