左起為喬思語、馬韻婷、白家綺。（民視提供）

懸疑驚悚電影《影子背後》探討精神犯罪議題，由導演李世偉創作的短篇小說《罪惡心房》改編，找來蔡坤庭共同執導，日前於台中正式開鏡拍攝。該劇由八點檔知名演員白家綺、謝承均主演，而白家綺老公吳東諺也參與演出。目前正懷孕中的白家綺表示，感謝團隊很用心，刻意排開夫妻倆對戲，兩人還有時間可以輪流照顧小孩。

跨足大銀幕擔綱女主角，白家綺表示以平常心面對，任何演出她都會全力以赴，也很感謝上帝讓她在懷胎過程中，剛好接到孕婦角色，加上目前孕期穩定，不太會水腫也不會孕吐，直呼相當幸運。而她也擔綱劇組的「康樂股長」，主動約導演、演員們玩桌遊培養默契，提升劇組向心力。

白家綺跟謝承均首次合作。（民視提供）

白家綺主演電影《影子背後》日前開拍。（民視提供）

謝承均和白家綺首度合作，也一同挑戰大銀幕，對此都感到相當的期待，謝承均笑說「沒想到這一次跟白家綺合作，竟然已是4位孩子的媽了」。開拍期間白家綺坦言很想家，都以美食來慰勞想家的心，她笑說「要節制一下，不然怕會不連戲」。《影子背後》預計2021年完成後製於院線上映。

(中時 )