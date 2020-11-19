根據氣象局預報顯示，明(20)日白天一道新的鋒面系統將通過台灣北部海面，緊接著後方東北風將增強，明天中午過後大台北地區、基隆北海岸及宜花地區均有降雨機率。明天晚間以後隨著東北風增強，東北部地區雨勢越晚會變得更加明顯，有局部大雨或豪雨發生機率，民眾請特別留意。

氣象局預報員王品翔表示，明日鋒面通過台灣北方海面，中午過後東北風慢慢增強，預計到下周三(25)都受東北風影響，北台灣高溫下降4到5度，約25到27度，中南部仍可達28到30度，明晚東北部、宜蘭地區有局部性大雨或豪雨出現機率。

下周日(22)將有另一波東北風增強，宜蘭、基隆北海岸、大台北山區都有較大雨勢出現機率，花蓮、恆春半島也有短暫雨機率，下周四(26)起東北風將減弱，降雨區域僅東半部、大台北山區有局部降雨，其他地區多雲到晴。

此外，今晚至明日東半部(含綠島、蘭嶼)、基隆北海岸、恆春半島沿海仍有長浪發生的機率，前往海邊活動請注意安全。

今(19日)晚至明(20)日臺灣東半部(含綠島、蘭嶼)、基隆北海岸及恆春半島沿海地區易有長浪發生的機率，目前(21時)臺東(蘭嶼)已觀測到2米左右的浪高，請注意。（氣象局

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書專頁指出，周末東北風增強，水氣增加，周六至下周一(23)宜蘭、基隆北海岸、台北東側，將會有一波「顯著雨勢」，提醒民眾多加留意。

根據環保署空氣品質監測網資料顯示，明日清晨至上午環境風場為東南風，西半部地區位於背風側且風速弱，水平及垂直擴散條件較差，污染物易累積，午後東北風稍增強，迎風面北部地區空氣品質將好轉。

宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門為「普通」等級，中部內陸地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，高屏局部地區短時間可能達紅色警示等級。

(中時 )