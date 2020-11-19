政府將在明年元旦起開放含萊克多巴胺（俗稱瘦肉精）美國豬肉進口，行政院政務委員鄧振中今（19）日接受中央社專訪時指出，美方對此表達關切，提醒台灣不能造成技術性貿易障礙。

至於何時談台美自由貿易協定，鄧振中說，必須要等美國行政單位完成相關準備，通知國會等相關國內程序完成後，才能對外宣布要跟台灣談判。

總統蔡英文日前宣布明年元旦起將放寬含萊克多巴胺美豬進口，在野黨主張，進口肉品除了標示產地來源，還應該明確標示是否含萊克多巴胺。

鄧振中指出，美國10多年來都是持相同立場，希望台灣遵守國際規範，所謂國際規範，就是若國際有清楚規範的，就依規定，但若有不清楚的地方，就是依照國際慣例，看其他國家怎麼做。

對於近來美豬進口引起的政治紛擾，鄧振中說，美方當然很關切含萊克多巴胺美豬進口議題，也曾提醒台灣，相關措施不能夠造成技術性貿易障礙。

他進一步解釋，進口萊豬標示原產地國是合理的要求，萊克多巴胺在一定劑量下是安全的，且在進口時也會檢測含量，若還硬要標示，這就是不合理、沒有需要的措施，是技術性貿易障礙。

(工商 )