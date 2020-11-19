大陸女星劉詩詩和楊冪因武俠劇《仙劍奇俠傳3》變成閨密，但多年來姊妹情疑似變調，螢光幕上極少看到兩人同台；今（19）日由Vouge Film舉報的時裝電影盛典，有許多大咖明星出席，其中劉詩詩和楊冪無P圖同框照被瘋傳，有網友被楊冪超真實近況嚇壞了。

楊冪在微博曬出今晚參加Vouge的活動照，超短熱褲配上過膝靴的大膽穿搭相當美艷動人，但最驚喜的是，活動現場傳出一張楊冪、劉詩詩和陳偉霆同框的照片，瞬間登上熱搜前三；畫面中兩人並肩坐在一起，劉詩詩一襲白色套裝，氣質出眾，楊冪則一身酷勁黑，但她把頭髮紮起來，被網友吐槽「楊冪的髮際線我都替她著急」。

2大女神同框照，劉詩詩和楊冪複雜的閨密關係又被拿出來討論(圖/ 摘自微博)

許多大咖明星出席Vouge Film舉報的時裝電影盛典，其中劉詩詩和楊冪無P圖同框照被瘋傳，有網友被楊冪超真實近況嚇壞了。(圖/ 摘自微博)

隨著2大女神同框照，劉詩詩和楊冪複雜的閨密關係又被拿出來討論，兩人在2009年因《仙劍奇俠傳3》認識，戲劇殺青後也變成好閨密，之後上節目更好到能當眾嘴對嘴親親；但詭譎的是，雙方結婚都沒有邀請對方，伴娘都是其他人，因此出現兩人鬧翻的傳聞。

不過，2016年一場慈善晚會上，劉詩詩和楊冪不但同台，台上依舊有說有笑，和鬧翻的說法有落差；而先前楊冪發生疑似不雅影片外流，劉詩詩也馬上跳出來挺她，兩人的閨密情到底還在不在，可能只有本人最知道。

(中時新聞網)