2024年總統大選提前開打，到底各黨將會派出哪位戰將參選，備受矚目。被外界視為有可能出戰2024的台北市長柯文哲，最後會不會參選也引起外界好奇。對此，台北市議員王世堅19日晚間在直播中則說，「我認為他一定會選」。

王世堅19日晚間在現身宅神朱學恒的臉書直播影片，談到2024總統大選時，宅神提問「那你覺得柯文哲2024有可能出來嗎？」王世堅則直言，「我認為他一定會選，你想想看他創了民眾黨，當然我判斷是覺得他『急著吃棉花糖』，也就是急著成立民眾黨、急著收割。」

王世堅指出，「成立一個黨這不是開玩笑的事，必須有追隨者，黨要往前走一步，勢必柯文哲必須在往前，就是參選總統。」

對此，宅神則好奇「那麼2022年至2024年的期間，柯文哲要做什麼？」王世堅則說，「他是黨主席阿，那兩年就不會有空窗，還是有職務，以黨主席身分可以繼續在政壇活躍。」

另外，王世堅也說，自己立足社會幾十年，很會看人，其實像柯文哲2020大選本來就是打算要選，但他在北市長第一任期間，大家砲火都很猛烈，之後連任得票數難看，如果再選總統也說不過去。

(中時新聞網)