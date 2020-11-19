賴慧如在民視八點檔《多情城市》中演活白目舅媽「江慧君」，逗趣的演出深受觀眾喜歡，18日播出劇情，張家瑋飾演「李文真」嘟嘴要吻黃文星，沒想到他搶先一步躲開，直接吻上站在後方、劇裡飾演她舅媽的賴慧如。這段「女女之吻」讓收視開紅盤，獻出螢幕初吻的賴慧如，笑說拍戲本來很期待螢幕初吻，竟然獻給張家瑋，她笑說「我的幻想都破滅了啦。」

雖然這是劇情安排，但拍攝前張家瑋還很緊張跟她練習了好幾次，沒想到正式來的時候，張家瑋親超大力，讓她差點忍不住笑意，險些鬧NG。張家瑋看到播出後大家對女女之吻好評不斷，甚至還有觀眾留言說「其實文真跟舅媽才是天生一對」。

拍攝當天剛好是張家瑋生日，拍攝前大家吃生日蛋糕，嘴巴甜甜的，所幸拍攝一次ok，不然吻太多次無法呈現第一次KISS的驚嚇感；張家瑋也對賴慧如的唇給了高分的評價，稱讚說「好厚實又柔軟的唇阿」。

張家瑋劇中是要親吻黃文星，不料吻上舅媽賴慧如。（民視提供）

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