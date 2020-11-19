這起性侵案，真相意外逆轉，一名就讀北部某國立大學的男碩士生，2018年與多名同學到涮羊肉餐廳聚餐，吃飽喝足後，其中一名女同學突然說出「學長喝那麼多，等一下會不會硬不起來」，事後碩士生遭女同學控性侵，聽聞這句話後，他解開褲頭，強押女學生的要她口交，但經過調查，男碩士不起訴。

這名女學生指控，當天男碩士聽完這句話，突然走近她身邊，一邊解開褲頭、一邊將自己的頭往下面壓，表示對方生殖器都快露出來，同時男碩士還逼她口交，幸好其他同學阻止，才沒有繼續，事後女同學告男碩士性侵，同時要求賠償。

針對指控，男碩士反駁，當天只是同學間開玩笑、打鬧，雖然有解開皮帶向女同學靠近，不過完全沒有碰到對方，也沒解開褲頭、更遑論拉下拉鍊，且連內褲都沒有露出來，怎麼可能「生殖器快曝光」。另一名在場同學則作證，自己就是輕碰女學生後腦杓的人，會這樣做是因為男碩士解皮帶靠近，為了不讓她看到不雅畫面，才有這個動作。

當天在場其他同學也作證，雖然不確定碩士生有沒有「壓頭」，但確定的是他沒有碰到女同學、也沒有拉下拉鍊。法官審理時認為，男碩士迫女同學口交證據不足，即使男碩士事後在Line群組道歉，此舉也僅證明為了脫序行為道歉，無法認定有猥褻事實。

另外，雖然學校性平會認定男碩士有強制性交行為，不過根據刑事偵查，證人都是在承擔《偽證罪》刑責下作證，調查結果無須受性平會限制，最後女同學聲請再議、交付審判都被駁回，目前剩民事賠償仍在審理中。

(中時新聞網)