據美國之音19日報導，美國第七艦隊司令、海軍中將默茨（William Merz）對日本和澳大利亞最近簽署防務協定表示歡迎。這項協議被認為將大大幫助美國在亞太地區遏制中國的惡意擴張。

以駐日美國海軍橫須賀基地為據點的第七艦隊司令默茨中將，19日在一個媒體座談會上說：「這類協議確實非常有幫助，對地區每個人都是一種鼓舞。我們非常支持這項協議，並期待與他們一道進行演練。」

日本首相菅義偉17日與在東京訪問的澳大利亞總理莫里森簽署了《互惠准入協定》（RAA），為兩國軍隊互訪進行訓練和聯合軍事行動建立法律框架。據日本共同社報導，日本把澳大利亞定位為「準同盟國」，希望RAA規定聯合訓練中在對方國家逗留的隊員的刑事審判權等，讓部隊往來變得順暢，強化防務合作。

兩國就這項協議談判了六年。協議經兩國政府簽署後還需要得到立法機構的批准才能生效。該協議是日本1960年與美國簽署《部隊地位協定》以來，日本簽署的第一項類似協定。《部隊地位協定》是美日軍事同盟的組成部分，該協定允許美國軍艦、戰鬥機和成千上萬的軍隊在日本以及周邊地區部署。美國將這一雙邊防務協定稱為地區安全的基石。

觀察人士認為，日本和澳大利亞之間的《互惠准入協定》將加強這兩個美國盟友之間的防務關係，以對抗中國在亞太地區日益增強的擴展。

不過，默茨中將說，地區盟友們加強合作並不針對中國。他說：「並不存在圍堵中國或任何人的企圖。我們正試圖建立一個包容各方的環境。」

北京對日本和澳大利亞簽署防務協議提出批評，稱美國正利用它在亞太地區的盟友關係推動建立一個類似北約組織的、損害他人利益的軍事同盟。

美日印澳17日在印度近海阿拉伯海開展「馬拉巴」海上聯合演訓。該訓練據稱目的是制約在印度洋及南海擴大影響力的中國，因此中國提高了警惕。據共同社報導，默茨強調不希望與中國產生摩擦。默茨就推進「自由開放的印度太平洋」構想的四國聯合訓練說明稱，「這是擁有相同志向國家合作的好例子」，並表示「將摸索與中國建立友好關係」。

(中時 )