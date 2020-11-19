「蘇貞昌將下台？」國民黨台北市羅智強今天表示，接獲「深喉嚨」爆料，指中天新聞關台是「蔡英文總統的一石三鳥之計」、「行政院長蘇貞昌農曆年前後將要下台」。對此，民進黨台北市議員王世堅，今天上宅神直播表示，蘇貞昌下台時間，「應該在過年前，他領完年終後，且他萬萬沒想到」。

王世堅19日晚間獲「宅神」朱學恒邀請上臉書直播，直播期間，有觀眾詢問宅神，「對於柯文哲有何想法？」宅神說，以柯文哲現在發展，在王世堅強烈監督下，本來柯文哲2024要選總統有點牽強，以民進黨有外敵情況下，鬥性就會很堅強，但現在民進黨因為外敵都消滅後，黨內就會開始內鬥，內鬥後就會造成內傷，柯文哲聲勢反而就開始起來。

宅神也進一步反問王世堅，「民進黨開始內鬥後，蘇貞昌接下來會扮演什麼角色？坊間謠傳蘇貞昌行院長任期，可能到這屆立委會期質詢結束後就下來了？」王世堅說，「他判斷應該再兩個月，過年前領完年終獎金」。

王世堅還說：「蘇貞昌應該會走，且蘇貞昌自己也沒想到」，他認為的原因有幾個。第一，王世堅他想到一句名言，「當一個人掌握了權力後，才能看出他的真面目」，蘇貞昌擔任院長後展現權力的傲慢，這兩年來擔任全國最高行政首長，拜我國憲法之賜，台灣混合式雙首長制，若總統是很內向、溫文儒雅，充分授權行政院長的人，那行政院會有至高無上的行政權力。

宅神再問，「至於蘇貞昌是否是最近，才變得有可能下台？」王世堅坦言「對，這情況蘇貞昌萬萬沒想到」，他提到，權力傲慢到頂點後，這會破壞國家體制，他覺得這樣對台灣很不好。

王世堅還說，蘇貞昌半年前責備高雄榮總分院長林曜祥，當時蘇稱「我任命你做院長」，但事實卻是，榮總分院長任命是由榮總總院長和衛福部來決定，不是蘇貞昌來決定的。結果連這都插手直接任命。王世堅也指出，「這件事看起來是一件小事，可是放大去看，顯示蘇貞昌各方面的表現也是這樣，常常去噹交通部長林佳龍、內政部長徐國勇、經濟部通通都被他噹過」。

此外，對於有媒體報導，蔡英文總統囑意的備位閣揆人選，是由前副總統陳建仁接任，王世堅說，他半年前就預測了陳建仁會接任閣揆，因此，蘇貞昌可能近期就會卸任。

(中時新聞網)