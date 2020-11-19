網友在好市多發現AirPods 2下殺至3300元。(圖擷取自Costco好市多 商品經驗老實說)

該買嗎？一位男網友在臉書社團上發問，自己今(19)日到新莊好市多購物時，發現蘋果的AirPods 2竟然下殺到3300元，但仔細一看會發現是因為展示品出售，所以價格才會格外便宜，這也讓他不知道是否值得購入，沒想到一批網友喊「買！不會後悔」，另一派網友則說升級改買AirPods Pro更棒。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文表示，自己今日在逛好市多時突然發現蘋果的無線耳機AirPods 2只要3300元，比原本標示的4089元便宜不少，但上頭也清楚標示，這是「展示出售」所以才會這麼便宜，不過這也讓他好奇發問，「有人用過嗎，值得購入嗎？」

蘋果官網上的AirPods 2售價5290元。(圖翻攝自蘋果官網)

而同款的AirPods 2在蘋果官網上的價錢是5290元，而網友貼出好市多的耳機價格也便宜了近2千元，讓許多網友認為CP值高，「好用！個人很推」、「買，不後悔。」此外，也有網友表示，這價格不是每次都會碰到，「這都是展示價，可遇不可求，剛好有不買就沒機會了」、「我昨日才問過，服務人員說不是他們現場展示，而是廠商拿給他們賣的。」

不過也有一派網友認為，可以直接升級買AirPods Pro，「如果預算可以再往上加的話，建議直上pro，pro還有抗噪，非常好用，尤其是在吵雜的環境裡又想要清靜的時候，抗噪的幫助很大」、「真要買真的只會建議買pro」。但也也人吐槽，認為AirPods 2耳機太容易遺失，「很容易掉，不推。」、「認真說騎車族不適合，通勤族適合。」

(中時新聞網)