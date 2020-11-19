英國電動車新創公司Arrival宣布將和空殼公司CIIG Merger Corp合併，在美國借殼上市，預計募資6.6億美元，使公司市值達到54億美元，讓今年以來新創公司借殼上市案再添一筆。

Arrival預計將在明年第一季以代碼「ARVL」在那斯達克上市交易，預計募資6.6億美元，其中2.6億美元來自去年底CIIG首度公開發行（IPO）的募資所得，其餘4億美元來自貝萊德（BlackRock）、富達投信（Fidelity）、威靈頓管理公司及巴黎銀行等投資機構。

貝萊德是CIIG最大股東，握有7.5％股權，去年10月已對Arrival投資1.2億美元。Arrival股東包括優比速（UPS）及現代汽車在內都已同意合併案，預計上市後Arrival將由CIIC持股12％，其餘88％股權由優比速及現代汽車等其他股東持有。

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