國發會主委龔明鑫今（19）日代表政府接受「台北市澳洲紐西蘭商會白皮書」，對於白皮書推崇台灣是值得信賴的貿易夥伴，建議澳洲政府與台灣簽署經濟合作協定（ECA），龔明鑫致詞時表示感謝，未來將與商會一起努力，共同尋求產業未來發展的新利基。
國發會於晚間發布新聞指出，龔明鑫於19日出席台北市澳洲紐西蘭商會首次白皮書發表會，並代表政府接受白皮書，這是繼台北市美國商會、歐洲在台商務協會、台北市日本工商會，又一份外商給我國政府的「政策建議白皮書」，顯見外商對台灣經商環境的重視。
國發會表示，商會在給澳洲政府的訊息中提到，台灣已證實是值得信賴的貿易夥伴，此刻正是澳洲與其前十大貿易夥伴-台灣，簽署經濟合作協定（ECA）的好時機。
龔明鑫於致詞時特別感謝商會的支持，並表示因應當前瞬息萬變的經濟情勢，將與商會一起努力，共同尋求產業未來發展的新利基。
(工商 )
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