台中市政府農業局為提升台中甜柿栽培技術，輔導和平區農會19日舉辦「109年台中市優質甜柿果品評鑑活動」，共有66組產銷班農民報名參賽。經評審委員品嘗評分後，由和平區田正旭，勇奪第一名，成為今年度的「甜柿果王」。

農業局表示，這次評鑑活動邀請行政院農業委員會農糧署、台中區農業改良場，及農業學術研究單位等代表，擔任評審委員，依據甜柿外觀果形、重量、質地風味，及糖度等項目，進行評分，第一名可獲得獎牌及獎金1.5萬元，第二名可獲獎牌及獎金1萬元，第三名則有獎牌及獎金5,000元。

經評審品嘗評分後，由和平區田正旭勇奪第一名；第二名為東勢區鍾文山，及和平區江賜真；第三名分別為太平區陳招興、和平區汪煥洲，及簡逸凱。

農業局表示，市府積極推廣產銷履歷及友善環境耕作農園，確保農產品吃得安心又健康，並藉由果品評鑑，讓農友們彼此觀摩交流，有助於提高栽培管理及採後保鮮處理技術，進而提升整體甜柿產業。

農業局指出，甜柿為台中重要水果產業之一，栽培面積約2,889公頃，年產量約2萬7,836公噸，栽培地區分布在和平、東勢、新社、豐原，及石岡等區。其中，以和平區摩天嶺及梨山為主要產區，栽培面積約1,873公頃，年產量約1萬0,843公噸，所生產的甜柿色澤深紅，果型飽滿，每年11月至12月為盛產時期，歡迎把握機會品嘗香甜可口、爽脆多汁的當季優質甜柿。

(工商 )