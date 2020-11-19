公視新創電影《媽！我阿榮啦》本週日晚間十點在公視播映，由徐愷及楊小黎領銜演出，劇中兩人飾演一對青梅竹馬。劇中楊小黎與隆宸翰有扭打戲，不僅打架、翻滾還有拖行，中間穿插尖叫。儘管平時有打拳擊的習慣，楊小黎笑說仍無法預知對方會打哪裡，「隆哥（隆宸翰）沒有手下留情、是認真捏我脖子，我也是真的踹他，拍完戲後隆哥還說有年紀了有點喘，但打戲很過癮！」

楊小黎劇中飾演冷豔理性科學家，為戲揣摩抽菸的姿勢，還蹲在林森北路巷口，偷偷模仿酒店附近的人怎麼抽菸，足足盯著看半小時、被抽菸的人狠瞪。對尼古丁過敏的她，劇中其實抽的是茶葉菸，拍戲時強忍頭暈。去年11月拍完《媽！我阿榮啦》，楊小黎休息1年沒有接戲約，日前接下外景行腳節目主持棒，她說在劇中角色「朱宜君」身上放很多能量，拍完戲後感到被掏空，接下節目主持，也是想知道台灣有那些真正的東西。

楊小黎劇中有打架的戲碼。（公視提供）

徐愷相較在劇中飾演「阿榮」，深陷無法退伍的輪迴，內心十分徬徨，這也讓他想起當兵時擔任陸軍儀隊，儘管操練辛苦嚴格，但一切努力都是為了國慶表演。去年失戀的他，開始學跑酷、練詠春拳，考上跑酷教練證照、自由潛水進階證照，也開自己的Youtube頻道，探索台灣的秘境，他表示「演員常經歷角色，心裡負荷很大，運動和大自然讓我分散注意力，支撐我度過低潮的能量。」

徐愷擁有「冰塊肌」精壯身材，其實大學時只有55公斤，為了增壯一周至少進健身房3次、平時也會街頭健身、跑酷，進行全身運動，並且每天吃進三千大卡以上來維持體態。希望未來另一半可以跟他一起去大自然探索、不會要求另一半運動細胞要很厲害，「我會慢慢陪他走，經過每一段風景，不一定要有很頂尖的運動細胞。」

徐愷拍戲空檔徒手爬過二樓、練習跑酷，也隨時伏地挺身，讓楊小黎實在驚嘆，徐愷笑說「希望有一天貓咪卡住，或是緊急狀況發生時可以派上用場、救人一命！」《媽！我阿榮啦》22日晚間十點公視主頻道播出，中華電信 MOD於23日週一0點上架播出。

(中時 )