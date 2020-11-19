國家通訊傳播委員會（NCC）決議「不予換照」給中天新聞，國民黨智庫副董事長連勝文今晚在臉書PO文，怒罵「NCC粗暴的關掉中天，不只是民進黨踐踏新聞自由最惡劣的罪證，也同時汙辱了許多認真專業、秉持著新聞良知在奮鬥的新聞人！」

連勝文說，以他的同學－周玉琴為例，就是一位非常努力的新聞人，不斷的充實自己，同時秉持著專業來從事新聞工作！而在中天內，像她一樣令人敬佩的新聞人更比比皆是！「要是說這些人才，會接受大老闆蔡旺旺的干預或指揮，我真的不相信。」

他說，反而是一些在綠營電視台工作的朋友，私底下都很無奈的跟他說「人在屋簷下，不得不低頭」，甚至有朋友開玩笑自己在綠營電視台久了，得了「斯德哥爾摩症候群」，為了五斗米只能聽從上級的指揮，為壞人發聲，看到別人做假新聞也不敢說話！這就是綠營運用雙重標準所造成「惡的極致」！

連勝文指出，更糟糕的是，NCC把中天拔掉，卻說要讓華視來頂替，但是華視從來沒有要爭取這個頻道，這就是典型的障眼法，結果今天又被媒體報導，52台這個黃金頻道，將由與綠營某派系關係深厚的電視台頂替！如此大喇喇地吃乾抹淨，搶奪本屬公共財的電視頻道，以利益交換來護航綠營，幫綠營鞏固權力、奪取利益，這難道不正是最令民眾痛恨、毫無公平正義的官商勾結嗎？

連勝文強調，要終結這種透過權力攫取金錢的暗黑政治，只有把民進黨轟下台！大家再怎麼砲轟，如何怒罵衝撞，這些擁有龐大利益與權力的民進黨高官，及他們的鷹犬，還是歌照唱、舞照跳、錢照A，根本懶得理你，這就是現實！民進黨只有在失去政權時，才至少會裝出謙卑的樣子，把身段放軟，但若不把他們轟下台，那就只能永遠忍受民進黨貪婪與暴虐的扭曲嘴臉！

(中時 )