今年因疫情停辦的國際米蘭車展（EICMA）、讓全球機車大廠失去最重要的展演舞台，不過，國內機車龍頭光陽KYMCO並不打算向疫情低頭，更不想讓引頸企盼的廣大粉絲們落空。預計於11月26日至27日全面在台舉行的「Time to Excite國際新車發表會」及媒體試乘體驗，部分展出陣容，近期已於網路陸續上線！

而繼先前訴求冒險與騎乘樂趣的跨界車款，以及穿梭城鄉的極致跑旅-KYMCO CV3紅牌3輪重機兩段前導短片後，光陽KYMCO今（19）日再無預警釋出未曝光過的高性能電動機車，同樣以快節奏的剪輯製作，點到為止地展演這結合科技、美學、高效動能的精彩之作，極盡魅惑之能事、吊足車迷胃口，當然也引發車迷熱切關注與討論！

外觀明顯承襲KYMCO電動街車「RevoNEX」特色，整題設計揉合了大型檔車的駕控剽悍以及科技大羊的優雅動感，實車的降臨令人超期待！

短短的影片中，刻意不透露新車的完整樣貌，僅以重點式的曝光，讓車迷們自行拼湊整體輪廓！仔細的車迷將不難發現，其外觀明顯承襲了2019年米蘭亮相的KYMCO電動街車「RevoNEX」諸多特色，像是銳利的雙眼頭燈、高辨識度尾燈及精簡流暢車身的空力設計等，同時具備大型擋車的駕控剽悍，以及科技大羊的優雅動感，光是簡短片頭展演就令人超嗨，對實車的期待更不在話下了！

後搖臂及中置後避震結構，勾勒這款電動新作敏捷靈動的駕馭特性。

位居車身重心的動力總成涵蓋電動馬達及高功率電池模組，透露出其性能電動雙輪的剽悍性格。

值得一提的是，片中僅以簡單幾何線條透露新車的設計結構，除了貫穿前後的堅實基礎車架外，電動馬達及電池模組結合的動力總成，被精妙地安置在車身重心，再結合粗壯的前叉與連接後搖臂的中置後避震，形塑出高強度、低重心的動感姿態。再加上模擬動畫中貌似高功率輸出的電池模組，清楚勾勒其揉合駕馭與性能的剽悍車格。觀影者被激發出腎上腺素，完美呼應車展主題Time to Excite熱血時刻！

當然，除了這讓人滿腔灼熱的電動新作外，前面提及的CV3紅牌3輪重機與充滿冒險精神的神秘車款也同樣令人拉長頸子期待！等不急了嗎！？11月26日至27日Time to Excite一起相約台北、火速開飆！

(中時新聞網)