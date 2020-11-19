國民黨中常委、南投縣議員游顥要求黨中央組「罷免特攻隊」，協助地方人民團體提出的綠委王浩宇、高市議員黃捷等3人罷免案；黨主席江啟臣裁示要求桃園黨部全力協助。王浩宇對此回應8字：虛心檢討，持續努力。

游顥指出，面對民進黨政府違法違憲、荒腔走板的威權作為。國民黨應扮演捍衛民主的積極角色，對不稱職地方民代、更應協助民眾罷免。

根據網紅四叉貓在臉書爆料指出，罷免王浩宇第二階段連署書，已送交38922份，目前選委會已審核完畢。而退將于北辰也表示，第二階段過關，王浩宇也開始緊張了。中壢有30幾萬選民，支持他就那1萬多人，原來討厭王浩宇的人有將近20萬。

王浩宇則在臉書回應表示，虛心檢討，持續努力。

網友紛紛說，「雙面夾殺喔，被台灣三大黨之二圍殺，你應該是台灣史上第一人。」、「感覺是種肯定。」、「傾藍白紅之力耶。」、「真金不怕火煉..加油。」

虛心檢討，持續努力💪 由王浩宇發佈於 2020年11月19日 星期四

(中時新聞網)