近年來大陸最大半導體騙局的武漢弘芯，今年爆出嚴重財務問題，所有的業務也早在今年初起就開始出現營運困境，日前消息揭露，該公司確定被大陸地方政府接管，大陸半導體自主化之路再度受挫，曾擔任台積電共同營運長、前武漢弘芯執行長蔣尚義也對這事件表示，是一場噩夢。

武漢弘芯2017年11月成立後，號稱擁有1280億元人民幣投資項目，在大陸半導體產業聲名大噪，隨後2018年、2019年入選湖北省重大專案，在2020年被移出。不過，在今年6、7月陸續有武漢弘芯爆發財務問題的消息流出，後來武漢市東西湖區官方回應民眾提問，證實武漢弘芯二期工程用地未完成土地調規和出讓，且專案缺少土地、環評等支撐材料，更有積欠大筆款項，導致國家大基金等大陸官方投資機構無法倒入資金。

武漢弘芯在2019年大動作延攬原本在大陸晶圓代工龍頭中芯國際擔任獨董的蔣尚義，當年底風光舉行首台高階ASML光刻設備進廠儀式，聲稱將用來生產7奈米的光刻機台，並耗資200億美元建廠，預計建成14奈米製程生產線，震撼半導體業界。但後來的資料揭露，這台EUV機台早被拿來抵押債務，

武漢弘芯去年大動作延攬原本在大陸晶圓代工龍頭中芯國際擔任獨董的蔣尚義，並在，總產能達每月3萬片，預計建成7奈米製程生產線，總產能達每月3萬片，並建立晶圓級先進封裝生產線，轟動大陸半導體產業。

綜合陸媒報導，北京光量日前變更股權，原自然人股東李雪豔與莫森退出，北京光量則是被武漢光量藍圖科技有限公司全資收購。武漢光量是2020 年 9 月 25成立的大陸國有獨資企業，註冊資本18 億元人民幣，由武漢市東西湖區人民政府國有資產監督管理局控股該公司，也就是說，武漢弘芯正式被大陸官方接管。蔣尚義也早在7月就前往美國，不再過問武漢弘芯事務。

據《南華早報》報導，透過LinkedIn向蔣尚義尋求評論，蔣尚義回應，這非常不幸，他在武漢弘芯的經歷根本是噩夢，很難用幾句話形容。蔣尚義拒絕完整評論，但只證實他已經請辭在武漢弘芯的職務，並在7月離開大陸前往美國。

(中時新聞網)