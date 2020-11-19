方志友、陳彥允日前上TVBS網路節目《下午茶星聞》宣傳新戲《粉紅色時光》，劇中兩人有激情親密戲，兩人都是第一次。方志友表示拍攝當天非常緊張，但畢竟是拍戲，需要鑽研很多姿勢，對她而言比較像是拍武打戲，老公楊銘威更是在鏡頭後盯場，陳彥允則說怕自己太緊張，補充說：「開拍前我在旁邊『打坐』，保持心理的平靜。」

方志友劇中跟影后恬妞有許多對手戲，她透露因為恬妞地位崇高，讓她開拍前頗有壓力，沒想到恬妞讓她感覺很溫暖，像媽媽一樣照顧她，拍戲現場只要一個眼神，方志友就會立刻進入角色，大讚恬妞是位很會帶戲的前輩。

平常沉默寡言的陳彥允，對他來說最困難的地方除了背台詞，應該就是回飯店的時刻，因為他深怕飯店有「魔神仔」，方志友也聽了霸氣地說：「我保護你啊！」原來陳彥允房間的窗戶打開，剛好有一大面方志友的代言廣告，笑稱每天只要一開窗，就會跟方志友四目相對。

兩人在節目中玩遊戲，歌手出身的陳彥允帶上吉他，首度在鏡頭前跟方志友一起演唱劇中的插曲〈my map〉及〈愛你一萬年〉。兩首歌都出自於陳彥允兩年前的創作，方志友說對於〈my map〉這首歌詞很有感觸，其中「你是我的地圖，偶爾還陪著我迷路」，跟劇情更有許多地方不謀而合。精彩內容本週五下午三點於《下午茶星聞》FB及YT、《TVBS新聞》FB同步播出。

(中時 )