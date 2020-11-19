由美國製藥商輝瑞（Pfizer）與德國生技公司BioNTech SE（BNT）共同研發的新冠肺炎疫苗，保護效力高達95％，且不具有嚴重副作用。輝瑞與BNT昨表示，將在近日申請緊急使用授權，如果一切順利的話，輝瑞新冠肺炎疫苗將可望在耶誕節前開始配送。

根據《路透》報導，BNT執行長Ugur Sahin指出，與輝瑞合作研發的武漢肺炎疫苗預計將在明（20）日向美國遞出緊急使用授權申請，如果一切順利的話，預計疫苗將在12月中旬取得批准緊急使用，並在耶誕節前開始配送。

報導指出，有消息人士透露，FDA顧問委員會目前暫定於12月8日至10日開會對輝瑞的疫苗進行討論相關事宜，不過日期可能會有所改變。對此，FDA並沒有回應。

輝瑞與BNT在11月初曾宣布，第三階段人體試驗的期中分析顯示疫苗功效達到90％，沒想到才過一周就完成所有數據分析，而最終分析結果顯示疫苗功效高達95％。輝瑞預計新冠肺炎疫苗獲准後將在密蘇里州、麻州、密西根州及比利時等地量產，預計今年產量5,000萬劑，明年產量擴大至13億劑。

(中時新聞網)