有民眾18日在墾丁龍磐公園海岸發現一具顱骨，報警後，警方依型態研判應為人骨，而顱骨表面已無皮膚組織附著，未見可疑刀痕，顱內有沙，顱骨上顎尚有9顆牙齒，可供DNA比對。

這起案件報案人竟然遠在30分鐘車程外的車城福南宮廟公。，蔡姓廟公說，前一天凌晨土地公入夢指示，要他去「口海」和「海邊」，由於夢境中聽不清楚，起床後燒香請示土地公具體指示，回頭補眠入睡後又夢見神明清楚指示「燈塔」、「沙」等關鍵字，還催他天亮之後要趕快去。醒來之後夫妻兩人半信半疑出門，開車前往鵝鑾鼻燈塔附近海岸一帶。

墾丁龍磐公園發現頭顱只剩9顆牙，報案廟公稱是神明叫他出門。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

蔡姓廟公漫無目標地在附近走了一個半小時，完全沒有任何進展，正要掉頭回家時，猛然在珊瑚礁岩堆中發現卡著一顆化成白骨的人頭。這時才明白，這就是土地公要他來找的目標。蔡姓廟公按照民間習俗當場點了3支香菸，拿出攜帶的餅乾、瓶裝水，祭拜不明的往生者後，向警方通報。過程十分玄奇。

警方指出，頭顱發現處位偏僻海岸，抵達不易，旁邊有其他漂流物，而經擴大搜尋後，附近並無其他部位遺骸或衣物，研判顱骨位處該處已有一段時間。

警方呼籲，家中若有符合特徵的失蹤人口，可與恆春分局聯絡，待身分確定後，再進一步釐清落水原因及動機。

(中時新聞網)