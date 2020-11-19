胡盈禎（小禎）透過均衡飲食與規律運動減脂成功，激勵無數愛美族群關注，更成為許多女孩兒心中效法的對象。小禎表示，在體脂管理的漫漫長路上，除了超強的恆心與毅力，擁有正確的健康觀念及方法，也是長期體脂管理的關鍵。小禎近期正在嘗試以健康食材、貼近日常飲食習慣的料理方式，讓她在進行長期體脂管理的同時，也能享用美食。

她在臉書上大方公開自己「體脂管理飲食三秘訣」，包括祕訣一「不能只靠意志力！意志力消散後報復性飲食更可怕」；祕訣二「選擇原型食物，營養完整、滿足感高」；祕訣三「油脂是人體必需，管理體脂也一定要吃油！」邀請粉絲和她一起打造有助體脂管理的美味餐食。

除了飲食，小禎也推薦她在健身房學到的3大居家滑行輕運動給大家，包括前後弓箭步、側弓步、登山者等，讓體脂管理的效果更加乘。小禎提醒，可以透過滑盤或毛巾輔助，讓動作可以更流暢。滑行時可以用到更多肌肉和核心保持身體穩定，加強訓練。

(中時 )