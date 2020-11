卸任的美國總統寫回憶錄並藉此獲得一大筆財富是曾經擔任美國總統的特權。川普卸任後的回憶錄已經有許多書商在動腦筋了,一些書商認為,川普寫的回憶錄很可能大賣,但也可能引起許多非事實的爭議。不過,要川普寫回憶錄代價很高,美國的大出版商認為,川普要價會超過前任總統歐巴馬和其夫人的6500萬版稅。

紐約時報報導指出,當美國總統離任時,不管他們屬於哪個黨派,也不管他們的支持率如何,都有一個共同的儀式在等著他們:他們要寫書,捕捉歷史時刻,分享對世界上最不尋常的工作之一的見解。

儘管他的總統回憶錄可能會賣出數百萬冊,出版商們與川普總統在這個項目上還是存在分歧。這是一個將強大的商業利益與令人擔憂的政治和文化裂痕對立起來的辯論。一些出版商擔心,與他簽約會在他們的作者和員工中引發抗議,而確保這本書的真實性可能是一個更大的擔憂。

「我會就此開個會,」西蒙與舒斯特公司(Simon & Schuster)同名出版社的高級副總裁兼出版人達納•坎迪(Dana Canedy)說。「但開會和出書之間還有很大的差距。」

川普已經出版了十幾本書,出版商包括西蒙與舒斯特、哈珀柯林斯(HarperCollins)和企鵝蘭登書屋,不過銷量參差不齊。據NPD BookScan稱,《川普:我收到的最好的高爾夫建議》(Trump: The Best Golf Advice I Ever Received)自15年前出版以來,通過亞馬遜(Amazon)或大商場等傳統零售管道售出3500本。《交易的藝術》(The Art of the Deal)則已經賣出超過63萬本。

報導表示,如果川普出回憶錄,預期銷量和利潤將是巨大的。川普在2020年大選中被擊敗,但他仍在社群媒體上擁有擴音器,並在許多保守派媒體中佔據主導地位,這將為他提供一個平台,即使在卸任後也可以宣傳他的書。今年有超過7300萬人投票給他。

但這次的風險也有所不同。幾位出版商表示,在一個兩極分化的媒體環境下,出版川普的作品可能是危險的——其程度與他當選總統前出版的書籍大不相同——抵制、誹謗訴訟和社群媒體運動的可能性超過了明顯的經濟利益。

還有人指出,如果出版商發行的書出自一個以散布謊言和虛假信息聞名的公眾人物之手,他們將面臨信譽問題。通常依賴作者進行事實核查以保證準確性的出版商可能需要採取額外措施,才能驗證川普的敘述是否真實,並得確保他願意接受這種審查。而且,如果事實和法律審查最終不能讓出版商滿意,他們還能討回已經支付的預付款嗎?

「只有書符合西蒙與舒斯特的總體標準,即誠實、公正和平衡,我才能接受,」坎內迪說。「我們想知道他是否願意接受編輯修改,服從嚴格的事實核查程序。」

任何可能的協議也將取決於他想寫什麼,她補充道。

「如果他說要寫一本關於他如何單槍匹馬改變了美國的書,那是一碼事,」坎內迪說。「如果他提議要寫關於他是怎麼帶共和黨走到這一步的,那就是一本完全不同的書了。」

關於川普計劃——他以前就暗示過——寫回憶錄的猜測在大選後的幾天裡開始增多。雖然他似乎還沒有積極兜售這個想法,但他在財務上正面臨壓力,也許會尋找一本書可能帶來的那種現金注入。

根據獲取了他的公司和個人長達20年稅務信息的《紐約時報》調查,總統的大部分業務都在虧損。這些稅務記錄還顯示,他有數億美元的個人擔保債務將在未來幾年到期。他還在接受國稅局(IRS)的審計。這一工作已經進行數年,一項不利裁決就可能讓他損失上億美元。

長期以來,總統回憶錄都是頗受歡迎且利潤豐厚的題材。這類書籍有固定讀者群,通常都是可靠的賺錢買賣。儘管遭到抵制,但就連理查德•尼克森(Richard Nixon)也為他1978年的《尼克森回憶錄》(RN)找到了出版商。

但出版川普回憶錄在業內的反響可能很嚴重,特別是在他拒絕承認敗選的情況下。

暢銷小說《小小小小的火》(Little Fires Everywhere)的作者伍綺詩(Celeste Ng)說,如果她的出版商企鵝蘭登書屋與川普簽約,她會毫不猶豫公開反對。

「我們有充分理由相信,一本川普的回憶錄主要會由虛假信息、無稽之談和赤裸裸的謊言構成,」她一封電郵中在表示。「不要付錢給他寫書,也不要讓他有大出版社合約的撐腰。如果你打算把自己當作一個看門人,你就得對進門的東西負責。」

據報導,小布希(George W. Bush)靠2010年的回憶錄《抉擇時刻》(Decision Points)獲得了700萬美元的預付款。柯林頓(Bill Clinton)將自傳《我的生活》(My Life)以1500萬美元的價格賣給了克諾夫出版社(Knopf)。最近,歐巴馬和其夫人出的書從企鵝蘭登書屋獲得了6500萬美元。由皇冠出版社(Crown)本週出版的歐巴馬回憶錄《應許之地》(A Promised Land)有望成為轟動性巨作,其全球首印量已經接近600萬冊。

《紐約郵報》(New York Post)上週的一篇文章援引匿名消息人士的話稱,川普可能得到價值1億美元的圖書和電視合約報價,但專業出版人士表示,這個數字對於一本書來說肯定太高了。

「除非他打算寫一本《聖經》,否則我認為這個數字不準確,」暢銷書作家史考特•圖羅(Scott Turow)說。「但我可以確定一件事:他想要比歐巴馬更多的預付款。」

(中時 )