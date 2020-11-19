林心如和霍建華結婚4年，育有一女小海豚，一家三口幸福美滿，但近來卻總被傳婚變，甚至爆出小倆口已經分居，讓他們相當無奈，近來忙著拍新戲的林心如，19日曬出一票好友探班送的美食，其中還包含老公霍建華的應援，直接放閃打破婚變傳言，甜蜜破表。

林心如近來在趕拍新戲《華燈初上》，在圈內有好人緣的她，被許多星友探班並收到不少應援食物，19日她就在IG曬出認證照，像是劉品言的芋頭薏仁、謝佳見和鄒承恩的紅豆餅，還有蘇有朋送上的珍珠奶茶，讓她很是感謝，並笑稱：「實在也不好意思天天po吃的，就在這一次謝過了」。

霍建華送老婆應援餐車，林心如甜喊謝皇上。（圖／翻攝自IG）

最吸睛的是，丈夫霍建華也送上關東煮應援餐車，餐車上不只印有自己在《如懿傳》演乾隆皇帝的照片，大大的橫幅還寫著：「請大家吃暖呼呼的關東煮，暖在心～祝美麗的老婆、製作人，《華燈初上》拍片順利！」而林心如也不忘回應老公：「謝皇上的關東煮好暖啊」，文末還附上一顆愛心，無意間透露她對霍建華的愛稱，相當甜蜜。

林心如和霍建華不只常被爆烏龍婚變，還一直傳出懷有身孕，讓她無奈自嘲：「離婚怎麼會懷孕」，日前有酸民在她臉書貼文留言「期待婚姻失敗收場中」，她就難得正面回擊：「勸你做人善良點，口德很重要！太閒的話可以去念經」。

(中時新聞網)