行政院政務委員鄧振中今（19）日接受中央社專訪時表示，美國退出跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）後，日本目前是CPTPP主導國家，台灣透過各種管道積極與包括日本在內的成員國接觸，推進加入CPTPP時程，台日關係密切友好，但日本的確很關切日本福島食品進口問題。

鄧振中指出，日方認為，福島核災已十年，福島、茨城、枥木、千葉、群馬等周邊縣市食品符合科學標準，美國、歐盟等國家也都允許進口，只有台灣與中國大陸仍禁止輸入，「我們當然知道日本的關切」。

美國總統歐巴馬主政時期，一手主導跨太平洋夥伴協定（TPP），是當時歐巴馬亞洲政策的指標，但川普上台後，宣布退出TPP，改由日本主導，並改名為CPTPP。

鄧振中認為，拜登政府不會放棄亞洲，更何況日本一直敞開雙臂歡迎美國重返CPTPP，不過還是要看未來拜登政府如何看待全球最大自貿區RCEP的誕生以及整體對外經貿政策走向而定。

不過，他分析，從拜登在競選過程中的發言來看，拜登對中國大陸的態度是既合作又對抗，但方式可能和川普政府不太一樣，會尋求盟友支持以防止中國的不公平競爭。

鄧振中分析，RCEP原有成員國彼此間本就存在自由貿易協定（FTA），自由化程度不高，拜登政府可能認為跟現狀相差無幾，影響不大；不過，從戰略角度看，RCEP涵括範圍多達亞太15個國家，美國要從中著力，就必須回CPTPP。

鄧振中說，對台灣而言，加入CPTPP的意願一直很明確，相關單位私下也積極與成員國接觸，在溝通時會遇到各式各樣的困難。

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