空軍退役少將、國民黨黃復興系統前黃國安支部主委孫德平，今天傳出噩耗，離開人世。國民黨前台中市立委參選人林佳新證實，剛接獲電話「孫將軍走了」，他回憶過去被國民黨徵召參選時人生地不熟，孫將軍常常陪同著他四處奔波，如今人走了，林佳新也難過吐心聲，祝他「一路好走」。

據公開資料顯示，孫德平係空軍少將退役，是山東省人，過去曾任國民黨黃復興系統黃國柱黨部主委，空軍官校第50期畢業，歷任少尉、中尉飛行員、空軍第6聯隊上尉飛行員。後任分隊長、輔導長、中隊長、大隊長、副聯隊長、聯隊長等職，1995年晉陞少將，後於1997年退役。

林佳新19日晚間於臉書貼文證實噩耗，並表示這通電話讓他內心沈重不已，他過去被國民黨徵召參選時人生地不熟，連總部都沒時間尋找就要立馬投入大選，卻是孫將軍透過西螺友人立馬聯繫，尋找服務處拜訪地方友人他都不遺余力親力親為，常常陪同著他四處奔波，常常提醒政治的黑暗要林佳新多小心，在他心裡孫將軍是個令人敬重的長者。

最後，林佳新強調，「孫德平將軍，為國一生戎馬、為黨不遺餘力提攜後生，祝他一路好走」。

空軍退役少將孫德平逝世 林佳新臉書證實。(圖/翻攝自 林佳新 臉書)

(中時新聞網)