新聞變成一言堂？ 近八成民眾反對NCC強關中天

中天新聞台換照案，NCC決議「不予換照」，引發爭議。中天美女主播陳文越，昨（18日）播報途中，更是難掩內心情緒，數度哽咽，對此她事後也在社群網站PO文向觀眾道歉，「不好意思今天播報停頓了幾下，不是因為卡詞，是很怕哽咽露餡。」吸引粉絲留言為她加油打氣。

陳文越透露昨日中天主播穿上白衣服，別上胸前的黑絲帶，象徵台灣新聞言論自由已死，「至此刻還很難相信，不知道你們意識到了嗎？台灣正經歷民主巨變的歷史時刻。」更坦言自己在播報新聞時，數度哽咽。

「什麼裁罰，什麼干涉，所有指控，有太多不正義。從既雙標又針對的開罰，包括21件裁罰根本只有5件確定，到史無前例的聽證會，甚至審查到一半還能重新製作的評分標準。所有過程太多抹黑造謠扭曲，所謂關台就是一場精心設計的局，一場又粗又爛的戲。」陳文越文章打到這邊，又忍不出哭了。

陳文越強調，她的生氣不是擔心自己沒工作，而是氣、不解又無助，「台灣到底怎麼會走到這一步？好扯，怎麼會這麼扯！」直言所有民主國家總統不敢做的，現在正血淋淋上演。

「別跟我說什麼我現在能講話，不就是言論自由。我告訴你，今天被消音的是一家站在政府對立面的新聞媒體，是做實監督角色、探討爭議的『執政眼中釘』，每日接收人次是以幾十萬在計算。今天政府大剌剌粗暴關中天，對其他媒體的效應可想而知，絕對不是我在這邊發發文，或是館長所說開開直播就好了的層次。」最後陳文越更不忘相約，大家1122上街見。

(中時新聞網)