早在2019年6月，美海軍士官長(MCPON)就在臉書上宣布，海軍「體能戰備鑑測」(PRT)中的仰臥起坐將以棒式取代，並引進划船機測驗；孰料受新冠疫情影響，PRT一再延期。如今，海軍18日正式宣布棒式與划船機的規則與成績標準，讓實施40年、擁有「腰椎殺手」惡名的仰臥起坐走入歷史。

海軍宣布，自2021年3月起，PRT中的2分鐘仰臥起坐正式走入歷史；取而代之的，是依據不同年齡而設下不同及格標準的棒式。不過，不論性別，同一年齡群組的男性與女性都將適用同一成績標準。

據海軍公布的成績標準，最困難者當為17到19歲人員，其棒式須維持3分40秒方能滿百，及格成績為90秒。此後往上一個年齡組，滿百成績各減5秒。例如，20歲至24歲的官兵，滿百成績為3分35秒；25歲至29歲的士兵，滿百成績為3分30秒。依此類推。

傳統仰臥起坐要求官兵在2分鐘內完成最大次數的動作，造成椎間盤反覆擠壓而腰部疼痛或腰椎病變；加上核心肌群在各種戰術動作中，往往扮演動作穩定的角色，而非主動發力。

換言之，測驗仰臥起坐根本無法反映士兵的核心能力是否能滿足戰術動作需求。相較之下，棒式不但更安全，且強調功能性，較能真實測驗出士兵在戰場的能力。對艦艇士兵來說，穩定的核心更有助於搬運砲彈、拖拉纜繩，並保持下背健康，預防腰部各種疾病。

另一項改變是原本的1.5英里長跑(約2414公尺)，可用2公里划船機替代。相較於棒式男女通用同一標準，划船機則依性別、年齡不同而設立不同標準。例如，20至24歲的男性，在海拔低於5000英尺的地方進行測驗時，須在7分5秒內划完2公里方能成績滿百，9分25秒則為及格；同一年齡的女性滿百與及格成績分別為10分35秒與8分05秒。若在海拔5000英尺以上的地方測驗，前述時間將獲得延長。

長跑與划船都是心肺能力測驗，旨在考驗士兵有氧系統能力。擁有較佳有氧系統者，意味著體力恢復較快。

原本海軍預定2021年1月重啟因新冠肺炎而一再推延的PRT，卻因疫情無法控制而又延宕。不過，海軍已宣布2021年「體能評估」(Physical Fitness Assessment, PFA)將於該年3月15日至9月15日舉行。且全年僅測驗1次，海軍士兵應提前準備。

海軍強調，相較於仰臥起坐施做的士兵會和壓住腿的士兵面對面，棒式可單獨操作，傳染疫情的可能性大幅減低。

現行海軍體能鑑測由2大部分構成，分別為身體組成評估與PRT。經調整後的PRT包括伏地挺身、棒式、1.5英里長跑與2公里划船機2選1。通常先進行肌力測驗完，才進入有氧心肺測驗。

(中時新聞網)