中天新聞台換照遭否決，面臨關台，國民黨前主席連戰對於台灣政治對立、社會撕裂現象深感憂慮，特地提醒國人及朝野政治人物，強調「言論自由與新聞自由，只能前進，不能後退。」

NCC決議關掉中天新聞台，連戰辦公室主任彭國省在本報訪問時，轉述表示，連戰對此事非常憂慮，更深深感慨「台灣怎麼會變成這樣？」認為言論自由與新聞自由是全人類共同的信仰，政府怎能對一家新聞台說關就關？

連戰還引述一段很多人說過的話，表達他對中天新聞台將被關台的看法。該段話就是英國女作家霍爾在《伏爾泰的朋友們》一書中提到，伏爾泰對於哲學家艾爾維修遭到迫害事件的態度「我不同意你的觀點，但是我誓死捍衛你說話的權利。」

據轉述，連戰堅定地主張「捍衛言論自由已成為共同的信仰」，強調「言論自由與新聞自由，只能前進，不能後退。」

彭國省表示，面對台灣社會將更形撕裂、對立，以及道德是非觀念一再遭當局及網軍側翼等暗黑勢力誤導及扭曲，台灣人民必須自覺、醒悟，因此在野的國民黨責任更重大，必須更有力地加強宣傳、抗爭力道，早日撥亂反正。

(中時 )