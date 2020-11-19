威力彩終結連槓，3.7億元頭獎終於開出了；台灣彩券晚間公布，3.7億元頭獎在屏東市潮州鎮清水路的「易億富彩券行」開出，由一名幸運兒獨得，這也是威力彩自9月17日開出頭獎、連17槓後首度開出頭獎。

根據台彩網站公告，威力彩第109000093期開出的獎號依大小排序分別為09、14、18、22、29、35，特別號為06。

(中時 )