威力彩開出3.7億元頭獎 獎落屏東潮州 23:582020/11/19 中時 洪凱音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威力彩3.7億元頭獎，獎落屏東潮州鎮；此圖為示意圖。(鄧博仁攝影) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 威力彩終結連槓，3.7億元頭獎終於開出了；台灣彩券晚間公布，3.7億元頭獎在屏東市潮州鎮清水路的「易億富彩券行」開出，由一名幸運兒獨得，這也是威力彩自9月17日開出頭獎、連17槓後首度開出頭獎。 根據台彩網站公告，威力彩第109000093期開出的獎號依大小排序分別為09、14、18、22、29、35，特別號為06。 (中時 ) #頭獎 #威力 #屏東市 #彩券行 #幸運兒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 威力彩開出3.7億元頭獎 獎落屏東潮州 23:582020/11/19 生活 威力彩頭獎開出 1注獨得3.7億 獎落屏東潮州 22:282020/11/19 財經 台彩威力盃少棒賽 冠軍百萬獎金 04:102020/11/19 社會新聞 台彩威力盃全國少棒賽12月3日花蓮開打 17:462020/11/18 體育 台彩威力盃全國少棒賽 12月3日開打 04:102020/11/19 投資理財 國泰金 四度入選最佳國際品牌 04:102020/11/18 產業特刊 國泰金控連續四度入選台灣最佳國際品牌 19:242020/11/17 財經 環球購物中心進軍台中 「市31」BOT案招商成功 15:062020/11/17 寶島 屏東石斑魚以「領頭羊帶領屏東好物」在美國推廣 15:292020/11/19 寶島 數錢數到手軟 2021年4生肖財運旺到爆 23:272020/11/17 運勢 生活熱門新聞 年薪破百萬 台積電工程師打破沉默：35歲就不做了 - 生活 牛肉麵風波周玉蔻抵制失敗再吐驚天6字 宅神：辣台派終於瘋了 - 生活 帶女友回家見父母...對方看見三合院秒提分手 內行一看內文懂了 - 生活 冷凍水餃界霸主是誰？眾人狂推「大哥牌」餡多爆汁 - 生活 正妹掛急診沿途「鈴鐺聲」狂響 醫師一照X光傻眼：床上玩太大 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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