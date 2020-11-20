一位網路賣家崩潰求救，出貨後被客人通知沒收到包裹，查詢發現包裹狀態顯示「貨態異常協尋中」，不知如何是好。(摘自爆怨公社)

一年一度的雙11才剛結束，有些人已經陸續收到包裹，但也有人還在癡癡地等待賣家寄出的商品。一位網路賣家崩潰求救，出貨後被客人通知沒收到包裹，查詢發現包裹狀態顯示「貨態異常協尋中」，擔心商品因此遺失，不知如何是好。但不少同行在底下留言表示，現在大家都一樣！

原PO在「爆怨公社」上PO文「第一次遇到雙11寄貨，結果GG」。她表示，近日用交貨便替客人出貨，正常工作天應該就會收貨，但客人卻在第3天時通知他說包裹未到，緊急查詢後，卻發現包裹狀態顯示「異常協尋中」，讓原PO非常緊張。不但買家急壞了，自己也求助無門，睡也睡不好。

貼文一出，網友見原PO情況後指出，由於雙11關係，物流大塞車，導致各系統、物流中心都爆了，其實「大家的貨況幾乎一樣」。同行紛紛表示「我公司的貨也是這狀況，我直接跟統一數網聯繫，是說雙11貨量太大，會陸續處理」、「塞車了啦，我16號的包裹現在都還不知道在哪呢」、「等等吧可能還躺在某台車子裡面」、「別擔心，我的16件全異常，隔兩天就開始配送了」。

網友指出，協尋通常要15天，因為貨物爆倉，所以沒有在時間前出去的商品就會變協尋。一位商品也是協尋的網友也表示，「賣家說超過天數都會這樣顯示，我的11號寄出，今天（19日）早上才收到。」但如果真的不見了的話，蝦皮會依照您的包裹做賠償（最高上限1000元），賣家則需要重新下單，大家也建議原Po「再等等吧」。

(中時新聞網)