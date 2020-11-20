根據調查，上班族最喜愛犒賞自己的紓壓方式就是「來去飯店住一晚」，1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，今年周年慶活動搭配飯店住宿券贈送，除了是深諳上班族對飯店住宿券的喜愛，回饋會員外，主要也是希望能為國內景氣添柴加油，帶動就業市場的活絡。

1111人力銀行今年周年慶活動，不僅大灑飯店住宿券好禮，其中更驚見五星級的圓山飯店、晶華酒店，以及全台各地擁有15家分店的福容集團，高規格、超高檔，堪稱歷年之最。

福容大飯店整合行銷處傳媒行銷部協理江雅玲指出，自7月起開始發放振興三倍券，同時搭配政府推出的安心旅遊補助方案，該集團休閒型飯店的訂房一路夯到10月底，明年農曆春節假期的訂房率，目前也已達6成。

目前線上旅展活動，超值好康除有住宿券買10送1，不僅全台15間分店都可以使用外，平均一張住宿券只要2454元，而餐券則是買10送2，平均一張733元，消費者不僅可依喜好享用中、日式套餐，亦可選擇吃到飽的自助餐，線上旅展活動至11月25日。

(中時 )