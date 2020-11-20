內華達山脈公司（SNC）表示，由於新冠病毒大流行，使得「逐夢者」(Dream Chaser)開發進度延誤，它的首次太空飛行，必須延後到2022年才能進行。

太空新聞(SpaceNews)報導，逐夢者太空梭是一種有翼太空船，它能夠乘座7人，擔任國際太空站的人員運送工作，如同SpaceX的飛龍號(Crew Dragon)一樣。

逐夢者號計畫製造6艘，具有機隊的規模。

Dream Chaser Concept of Operations 2020

然而在11月17日的媒體簡報中，SNC公司表示，受到新冠疫情影響，組裝工作有所延遲，但是他們相信太空梭仍然能夠完成，擔任太空站的運輸任務。

該公司先前曾計劃在2021年下半年，與美國航太總署NASA完成商業補給的合約，並制定逐夢想者的首飛日期，但是現在只能順延到2022年。

SNC公司高級副總裁史蒂夫·林賽（Steve Lindsey）表示，新冠病毒使得許多測試工作無法進行，比如聖地亞哥承包商的工廠，原本要對太空梭的酬載艙進行結構測試，但是受到病毒影響，SNC的工程師無法在該工廠現場監督。

雖然可以遠程監督測試，效果也很好。但是這一來一往就花了3~4倍的時間。

逐夢者號太空梭預定是由瓦肯火箭(Vulcan Centaur)來運載，這型火箭是聯合發射聯盟(ULA)所研發，也還沒有完成。不過ULA表示，瓦肯火箭的研發進度不受影響，會在2022年取得美國家太空安全任務的認證。

(中時新聞網)