日本知名心理諮商師石原加受子認為人會感到寂寞，是因為我們渴望被愛與關懷，也總想尋求別人的認同，因而無法自我肯定。她認為不應將情緒的主導權交給別人，《其實，我們都寂寞》一書說要用「以自我為中心」的想法與生活方式，放下依靠他人尋找存在感的執念，並透過獨處時的me time，聆聽內心的聲音。唯有做自己、理解自己、也享受自己，才能真正和「寂寞」道別！

【精彩書摘】

「個人本位」不僅無法排解寂寞，甚至會傷害他人

有些人會誤解一種狀況，那就是為了自己的欲求和願望，於是什麼都得按照自己想法，這就是「個人本位」。

不少人會將「個人本位」和「以自我為中心」搞混。以自我為中心是重視自己的感覺，但同時也會尊重他人，能與認同他人；個人本位則是根本就不在乎別人的想法，只以自己的利益為第一考量。

這些人不知道如何靠自己的力量滿足心靈，所以會往外索求，於是，他們一方面感覺極度不安，不知道誰能填滿自己的空虛；但另一方面，若有人真心相待，他們又會認為這是「理所當然」，而無法與人心意相通。

他們不會打從心裡尊重與尊敬他人，也不謙虛，分不清自尊心與傲慢的差別，當然也不具備同理他人的能力。所以，他們對自己受傷的反應非常敏感，卻不會察覺自己也在傷害別人。

而且，他們看事情的角度很單一，所以會因為一己私利而傷害別人、奪取他人之物、威嚇或強迫他人，侵害他人的自由。

若是個人本位主義的人愈來愈多，就會形成弱肉強食的世界，人心和社會也會漸漸分崩離析。他們不僅無法信任別人，也無法相信自己。如此一來，當然只會感到孤獨。想要以個人本位的生活方式來終結孤單，根本是不可能的事。

「以自我為中心」是為了要感受自己的心

反觀「以自我為中心」是以自己的心為標準，包括重視自己的感覺、欲望、意志等，以此來做判斷、選擇，進而付諸行動，所以判斷與行動的標準都是自己，但這不是「自我中心」，不把其他人放在眼裡的自私心態。

想要「以自我為中心」，就必須看向自身，而非外在事物，這一點是和以他人為中心最根本的差異。因此，若以「以自我為中心」的方式來生活，在面對事情時，會專注於自己的感覺、情緒、欲求、五感和身體的感受，也會經常在內心問自己：

● 我現在有什麼想法？

● 我有什麼樣的心情？

● 我現在在想什麼？

● 我如何看待已發生的事？

● 現在我的內心和身體有什麼樣的感覺？

會這樣自問，這是因為要了解自己，而把焦點放在自己身上，感受自己。

了解自己，就能靠近自己的心。

了解自己，就不會背叛自己的心。

了解自己，就不會傷害自己的心。

如果能察覺自己內心的糾結與負面感受，就能努力去消除它。而為此所做的努

力，也可以說是「愛自己」的表現。如此一來，就能滿足自己的想法、欲求與願望。

這就是「以自我為中心」，也可以說是為了「相信自己」所做的努力。

想消除寂寞，就要好好觀察自己的心

「以自我為中心」有一個非常明顯的特徵是，時常關注自己「當下」的狀態，並對這樣的狀態有所自覺。

以他人為中心者，會將外在的事物當作重要資訊，然後有邏輯地去觀察、分析、推測，再做決定。乍看之下，這種決定方式很合理、有效，也符合利益。但是，這種決定方式裡並沒有包括自己的想法。

我們有心靈，有肉體，即使能單純根據合理、有效、符合利益等各種理由來做出決定，但執行決定的依舊是有情緒、擁有血肉之軀的自己，我們不可能像電腦一樣毫無知覺地去執行。

就算理論上可行，但那充其量也只是腦中的概念而己，人類真的能確實執行自己所想嗎？即使我們在思考之後，知道這個決定對自己絕對有利，但若是內心感到抗拒，恐怕也無法真正實行。

一旦我們以他人為中心，為外在條件所困，就會看不清自己。在這樣的狀態下，又如何能了解自己？想要了解自己，就必須察覺自己的內心，不這麼做，就不知道自己到底想要什麼，或是不想要什麼。

要記住，自己當下的心情非常重要。很多時候，即使我們有所感受，也可能因為沒有仔細體會，就讓那些感覺溜走，但如果要具體掌握自己真正的想法，就必須好好觀察自己當下的心情。簡單來說，就是感受自己。

比如，感覺寂寞時，要去了解自己現在是──

● 看到了什麼而感到寂寞？

● 在想什麼而感到寂寞？

● 回憶起什麼而感到寂寞？

● 在做什麼而感到寂寞？

像這樣去感受自己「當下」的感覺，才能了解自己。

(本文摘自《其實，我們都寂寞》/時報出版)

【作者簡介】

石原加受子

心理諮商師。

提倡「自我中心心理學」的「All Is One」心理諮商研究所負責人。為日本學校諮商學會會員、日本心理衛生（mental health）學會會員、日本療癒紓壓協會（Japan Healing Relaxation Society）前任理事、獲日本厚生勞動省認證之「創造健康與生存價值」顧問。

運用整合「思考、情緒、五感、想像、呼吸、聲音」等觀點獨創全方位的心理學，經常針對人際關係、心理問題等舉辦講座、團體會談與諮商等。從事團體諮詢近二十五年，並為許多為煩惱所苦的各年齡層者提供建議。免費贈閱的電子郵件雜誌《樂活！石原加受子的「自我中心心理學」》也深獲各界好評。

著有《擁抱脆弱，你會更堅強》、《讓相處變簡單的32個心理練習》、《煩惱，是因為不夠愛自己！》、《不彆扭的練習》、《放棄吧！那些讓你疼痛不已的堅持》等書。

《其實，我們都寂寞》/時報出版

(中時新聞網)