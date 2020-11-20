《如懿傳》挾著超強人氣開播，除了周迅令人讚嘆的演技，劇中嬪妃們的勾心鬥角更是刺激；李純演活狠毒的心機婊「炩妃」，她的死對頭的除了皇后，另一人就是穎妃。劇中穎妃雖看似受寵順遂，但在真實歷史上，卻孤苦無依39年，老年時還被嘉慶皇帝陷害，最後染病老死。

《如懿傳》的穎妃由張佳寧飾演 (圖/ 翻攝自如懿傳微博)

歷史上的穎妃為蒙古鑲紅旗人，從常在一路爬升到妃位花了11年，不像《如懿傳》中一入宮就獲得嬪位，年過30歲也沒有子嗣，乾隆也對她逐漸冷淡，之後整整39年都如同隱形人般生活在後宮，就此停留在妃位，直到嘉慶即位第3年，退位的乾隆才想起這個人，但此時她已是7旬老婦，念著她在位已久才封了貴妃；從未懷孕的她，最後領養了炩妃的兒子：十七阿哥永璘。

嘉慶5年，穎妃正逢70大壽，永璘身為養子為了盡孝心，特地送了賀禮祝賀，但此事嘉慶知道後大為震怒，認為永璘未先請示，便痛罵了弟弟一頓，因此宮中沒人敢在親近穎妃，她也疑似因此鬱鬱寡歡，幾個月後就因病過世，封妃後期的39年可說是孤獨一人，結局令人感嘆。

(中時新聞網)