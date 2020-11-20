許多女人會抱怨婚後的男人變得對自己沒那麼用心，好像到手了就不珍惜了，讓婚姻真的變成愛情的墳墓。但也有些星座男婚後反而會變得更加珍惜老婆，星座運勢網站「星座喲」分析以下3個星座的男人，婚後反而會更加寵愛老婆，對老婆唯命是從，自尊拋一邊也沒關係！

▍1.水瓶座

水瓶座婚前看起來放蕩不羈愛自由，但婚後的水瓶男會變了一個人，會很聽老婆的話，看起來好像很怕老婆，其實他們並不是因為懦弱或害怕才會如此，而是婚後兩人的關係已確定，水瓶男會變得更加信任對方，也會給予足夠的尊重，來讓婚後生活更單純，氣氛更溫暖，有一個家的感覺。

▍2.雙魚座

雙魚座本身就是浪漫主義者，他們常常會換位思考，為老婆著想，結婚後他們的生活重心會放在家庭上，他們傾向讓老婆做家中的一切決定，願意聽老婆的話，一方面是真的有點怕老婆，另一方面他們也覺得這樣一來反而輕鬆，省去很多麻煩，所以對老婆唯命是從。

▍3.處女座

處女男婚後會變一個人，婚前各種挑剔龜毛，婚後他們完全把自尊丟到一邊，對老婆特別沒輒，只要老婆想要什麼、喜歡什麼，幾乎是使命必達，不要太過分的要求他們都會答應。

(中時新聞網)