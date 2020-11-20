【回憶殺】熊家婕外型姣好，身材勻稱苗條，婚前是知名購物頻道模特兒，17年前嫁給丈夫李㼈，漂亮臉孔與氣質被選為大嫂團美艷冠軍。她曾爆料老公體力太好，時常無法招架床事；而兩人的長女李紫嫣也遺傳到美貌，繼承老爸衣缽進軍演藝圈。

熊家婕透過朋友介紹認識李㼈，起初對他沒太多感覺，想不到李㼈一見鍾情，展開熱烈的追求，還沒交往前，李㼈捨不得熊家婕騎機車通勤，準備300萬替她買新車，「做模特兒的怎麼可以每天騎機車上下班！」不只如此，李㼈還買下60坪房子，直接對熊家婕說「在一起吧」，甚至傳訊息「我就是妳老公候選人」，強勢的擄獲熊家婕芳心。

交往半年後熊家婕意外懷孕，兩人很快地決定步入禮堂，不過熊爸爸起初很反對，認為演藝圈的人都不是好東西，最終李㼈靠著真誠的態度贏得岳父信任，順利把嬌妻娶回家。

熊家婕24歲奉女成婚，當時女兒李紫嫣成為婚禮亮點。（圖／中時資料照）

結婚後，熊家婕發現李㼈常常「性致勃勃」，曾在節目中爆料老公是一夜七次郎，腰力特別勇猛，連出門前都會被凹再來一次，讓她難以招架，建議老公乾脆買充氣娃娃解決需求。對此李㼈說婚前以為老婆排斥房事是矜持，未料婚後才知道她是真的不愛，但他自豪地說性能力很好，「老婆很享受，沒裝過！」

夫妻倆陸續生下兩個孩子，今年17歲的女兒李紫嫣遺傳到父母的高顏值，臉蛋漂亮、身材高挑，背著爸爸參加競選，順利加入6人女團「PER6IX」出道，李㼈告訴女兒進這行不會特別幫，但遇到問題可以來問，希望她面對媒體都能更輕鬆自在些。

(中時新聞網)