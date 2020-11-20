60歲的曾先生工作穩定、作息正常，平常沒有健檢習慣，也幾乎不看醫生。日前出現疲倦、無力、沒食慾的情況，原以為多休息就會好，但體重卻開始不明原因減輕，3個月的時間就下降約16公斤，後來更因持續嘔吐，甚至影響進食，才前往就診，檢查發現曾先生已是第4期胃癌，且腫瘤已侵犯至周邊臟器。

出現疲倦、無力、沒食慾、體重不明原因減輕時，要留心是否罹患胃癌。（圖／台北慈濟醫院、ＮＯＷ健康提供）

台北慈濟醫院肝膽腸胃科陳家輝醫師，考量嚴重的營養不良將影響治療成效，先以腹腔鏡進行胃腸改道，提升營養狀況，再安排化療、放療縮小腫瘤後，再執行根除性的「次全胃切除及淋巴擴清術」，曾先生狀態恢復良好、恢復進食，目前定期回診追蹤。

胃癌位居台灣10大癌症發生率的第9位、世界癌症死因的第2位，好發於萎縮性胃炎、幽門螺旋桿菌感染、惡性貧血、胃腺瘤性瘜肉患者，以及嗜鹽醃、煎炸、炙烤，煙燻魚、肉和高香料食品者。由於罹癌初期症狀不明顯，因此病人易忽略脹氣、食慾不振、疲倦、體重減輕等警訊，但胃癌進程快，若等到出現嚴重症狀才就醫，病情多已延誤。

在臨床上「根除性切除手術」是目前治療胃癌的主流方式，陳家輝醫師指出，胃的構造從上到下可分為胃底、胃體、胃竇3個部分，治療胃癌最好的方式是依照腫瘤位置執行「次全胃切除」或「全胃切除」，再合併淋巴廓清，才能有好的預後。而部分癌症晚期的病人雖無法進行根除手術，但也能針對腫瘤造成的出血、穿孔及阻塞進行姑息性治療，如腸胃繞道、輔助性療法縮小腫瘤，手術切除部分腫瘤，以提升生活品質。

以曾先生為例，他的腫瘤長在胃竇處，導致胃下半段出口處完全阻塞，食物無法通過，甚至侵犯至胰臟，若直接手術，與胰臟交接處的腫瘤將無法徹底切除乾淨，加上長時間未進食的緣故，曾先生的體重不僅不到50公斤，營養指數更僅有2.4g/dl（正常為3.5g/dl），在營養不良的狀態下，腫瘤切除手術的風險極高。

為此，醫療團隊先以提升營養狀況為目標，除了給予靜脈營養，也用腹腔鏡將小腸上拉，與胃體相接，完成胃腸改道；此種作法免除過去腸胃道阻塞患者要做小腸造口灌食的不適，讓曾先生得以進食，再輔以化學治療、放射治療等輔助性療法縮小腫瘤。

陳家輝醫師提醒民眾，胃癌的發現時機和首次手術攸關病人預後，因此民眾如有胃部不適症狀，應儘早就醫，以免延誤治療時機。（圖／台北慈濟醫院、ＮＯＷ健康提供）

5個月後，曾先生營養指數上升至3.8g/dl，體力變好外，病灶範圍明顯縮小，與胰臟的界線清晰，醫療團隊再以微創方式進行根除性手術，切除2分之1的胃、清除周邊淋巴；術後7天，曾先生已能由口進食，2周後平安出院，定期返診追蹤。

近年醫療技術進步，胃癌手術存活率明顯提升，第1期就手術的5年存活率高達90%，儘管是第4期胃癌，5年存活率也有10%。

但陳家輝醫師說明，並非所有第4期患者皆能以此種方式治療，仍須視病灶的擴散程度、營養狀況加以評估，與病家討論最適切方式的治療方式。

陳家輝醫師同時提醒民眾，胃癌的發現時機和首次手術攸關病人預後，因此民眾如有胃部不適症狀，應儘早就醫，以免延誤治療時機。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)