早上起床捧水洗臉，發現一眼無法緊密閉合，幾乎近一半臉部抬眉、閉眼、微笑、嘟嘴等動作都無法完成，且口水外流，在排除中風後反射性生理反應，小心是「顏面神經麻痺」！

週邊型顏面神經麻痺分2類 免疫力低下、過度疲勞易發生

顏面神經麻痺分為週邊型及中樞型2大類。神經內科醫師陳桂銓表示，「週邊型顏面神經麻痺」為急性週邊顏面神經發炎疾病，最常見的原因為病毒感染，占8～9成，例如帶狀疱疹、鼻腔病毒、上呼吸道感染病毒，不到1成可能是外傷造成，極少數原因為腦脊髓液感染、腦膜炎、顱內腫瘤。

當人體免疫力低下、長期熬夜、過度疲累時，容易引起病毒感染，而攻擊神經造成顏面神經麻痺。陳桂銓形容，神經如同電線，具有傳導的功能，受到病毒感染、發炎，而造成傳導功能下降，引起顏面神經麻痺，通常好發於單側，影響為同側臉部，例如左邊顏面神經麻痺，整個左半臉沒有表情，而右邊顏面神經麻痺，則是整個右半臉沒有表情。

常見的症狀為單側臉部肌肉動作失去功能，例如臉歪一邊、半臉麻木遲鈍、嘴角歪斜、流口水、眼皮不能閉合、容易流淚、抬頭紋及法令紋消失、味覺障礙、吃飯食物卡在一邊、喝水會流出來、容易嗆到等。

顏面神經麻痺與腦中風易混淆 兩者這樣分辨

「我是不是中風了？」陳桂銓指出，一般人容易將顏面神經麻痺與腦中風混淆。事實上，大部分的中風患者，也都有合併顏面神經麻痺的問題，稱為「中樞型顏面神經麻痺」，但影響僅有單側臉部下半部臉，原因為腦中風或腦腫瘤，造成腦組織受損，引起顏面神經、四肢感覺功能障礙問題，例如右腦受傷，造成左下半部的顏面神經麻痺，左腦受傷則造成右下半部臉受到影響，並伴隨單側癱軟無力、麻木，以及吞嚥、說話障礙。

顏面神經麻在季節交替之際容易好發，嚴重恐造成臉歪嘴斜後遺症。(圖/常春月刊提供)

陳桂銓進一步說明，中樞型顏面神經麻痺比週邊型多，要區分是否為腦中風或是單純顏面神經麻痺，其實非常簡單，腦中風患者除了顏面經麻痺，會同時合併單側手腳麻木、無力，也會伴隨血壓高、心跳快等生理反射性反應，利用腦部核磁共振可以確診。

若檢查未發現腦部內部受傷，則可排除腦中風造成的顏面神經麻痺；而週邊型顏面神經麻痺的臨床症狀，非常典型且明顯，舉例來說，患者左邊顏面神經麻痺，則會左邊抬頭紋消失、左眼無法眨眼、左邊嘴角不動。

季節交替之際容易好發 嚴重恐造成臉歪嘴斜後遺症

陳桂銓說明，顏面神經患側會發生活動功能障礙，但不會發生感覺喪失，根據神經受損嚴重程度，可能無法完全恢復，甚至造成臉歪嘴斜的後遺症。

顏面神經麻痺好發族群，為工作勞累度高、日夜輪班者、免疫力較差，以及罹患糖尿病、尿毒症的患者。根據臨床觀察發現，春夏、秋冬季節交替之際，尤其容易發生誘發病毒感染，引起顏面神經麻痺。對患者來說，最大的影響就是美觀，也容易影響進食，或是造成眼睛無法閉合，導致乾眼症，甚至是角膜潰瘍。

把握一星期黃金治療期 補充維生素B群加速神經修復

陳桂銓強調，顏面神經麻痺患者，最好把握一星期「黃金治療期」，使用口服抗病毒藥物或口服類固醇藥物治療，才能有效避免發生臉歪嘴斜的後遺症。

顏面神經麻痺患者得把握黃金治療期，以免留下嘴歪臉斜的後遺症。(圖/常春月刊提供)

陳桂銓補充說明，超過半數患者，急性發炎顏面神經功能剩下30％，顏面神經麻痺治療準則為急性發作一星期內，使用口服類固醇藥物治療，若確定是感染疱疹病毒，則可合併使用口服抗病毒藥物7～14天，可避免病毒擴大造成視神經、聽神經受損，引發失明、失聰的副作用；服用藥物治療一星期後，評估顏面神經剩餘功能，並補充維生素B群加速神經修復，同時轉介至復健科安排復健治療。

預防顏面神經麻痺 日常這樣做

預防顏面神經麻痺，陳桂銓強調，要均衡攝取6大類食物，多吃新鮮蔬菜、水果，提升人體免疫力，預防發生感冒，且飯前使用肥皂清潔雙手，預防病從口入，降低病毒感染機會。

另外，每天至少飲用1500～2000c.c.的白開水，可促進新陳代謝，並提升免疫力，並維持正常生活作息、養成運動習慣，以防讓病毒有機可乘。

最重要的是，減少去公共場所，因人多擁擠的公共場所，容易染上病毒，增加感冒的風險，建議配戴口罩；尤其是糖尿病、尿毒症患者的免疫力較低，容易發生病毒感染。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)