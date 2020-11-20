咳嗽、氣喘、痰多，疫情期間常戴口罩呼吸更受限。喘咳痰看似普通感冒的症狀，但若久咳不癒，很可能是罹患慢性阻塞性肺病，又簡稱肺阻塞(COPD)，據統計全球每年約有300萬人因肺阻塞死亡，且患者多為中老年人。

肺阻塞「喘咳痰」 患者平均壽命少常人11年

振興醫院內科部主任暨胸腔內科主治醫師陶啟偉主任解釋，肺阻塞是一種呼吸道慢性發炎反應，長期下來會造成肺功能下降、呼吸道阻滯的狀況。根據統計，肺阻塞已名列台灣十大死因第七名，患者平均壽命比一般人少約11年，最常見成因就是抽煙、空氣汙染等刺激影響導致。

濃痰多痰、呼吸喘鳴 肺阻塞急性惡化5年死亡率過半

由於肺阻塞進展緩慢，許多患者直到急性惡化時才發現，常見的急性惡化症狀包括短時間內痰液變多或變濃稠、呼吸有喘鳴聲，甚至簡單日常活動都出現困難等。

陶啟偉主任指出，面臨急性惡化的病人比起無急性惡化的患者來說，肺功能退化的狀況超過40%。若是因嚴重急性惡化而住院，5年內死亡率甚至會超過50%；急性惡化過程中，心肌梗塞的風險也會增加1倍之多。除了症狀惡化造成不適，經濟負擔與日常生活品質也將連帶受影響，肺阻塞患者不可不當心。

改善發炎類固醇「用吸的」 醫：吸1個月不足1顆藥

肺阻塞治療上以單方或複方支氣管擴張劑放鬆呼吸道平滑肌為主，不過針對容易急性惡化的患者，建議需另搭配吸入性類固醇治療，以改善發炎及肺功能狀況。

「一個月吸入的藥量加起來還不到一顆類固醇的劑量。」陶啟偉主任說，吸入性類固醇劑量相當少，直接吸入肺部作用，不經全身循環，因此全身吸收循環的比例是非常低的，對身體的影響也很小，所以安全度非常高。無須擔心會出現月亮臉、水牛肩等傳統類固醇副作用

陶啟偉主任分享，無論是單方或複方氣管擴張劑，或是合併吸入性類固醇，患者常常需要在不同時間點使用藥物，導致服藥順從性不佳。現在有一些新型藥物，把多種藥物合併在一起，做成三合一的藥物，對大部分病人及家屬來而言，可能更方便的治療選項。

世界COPD日 呼籲民眾提高病識感

為加強對肺阻塞(COPD)的防制，提升世人對肺阻塞之病識感，世界衛生組織(WHO)把每年11月的第三個禮拜三訂為「世界COPD日」。陶啟偉主任提醒，患者應配合醫師規律用藥、定期回診追蹤，到院接受肺部復健等，生活中避免吸菸及接觸二手菸、焚香、汽車廢氣等不良空氣影響，也鼓勵患者可接種流感及肺炎鏈球菌疫苗，進一步降低肺部發炎的風險。(編輯梁惠明)

【陶啟偉醫師】喘咳痰未必是普通感冒！「每年300萬人死因」肺阻塞悄悄來襲(影音來源：健康醫療網）

(中時新聞網)