想要擁有一頭烏黑、柔亮的秀髮嗎？那麼多吃點海藻類的吧！因為海藻類中含礦物質的碘特別多，碘有促進人體新陳代謝的作用，是甲狀腺生成不可欠缺的物質；若碘不足會使新陳代謝緩慢，引起皮膚異常，使毛髮乾澀。

零熱量食物，便秘的特效藥

海藻類是零熱量的食物，所以很適合於節食餐點上應用。尤其是髮菜，不僅含有大量的鐵質，其不溶於水的纖維，作為便秘的特效藥，效果相當好。

海帶或紫菜以水浸泡會產生滑溜的黏液，這種黏液即是藻朊酸，在海藻中是與礦物質相結合而存在，當與礦物質分離時，遇到酸便會產生更多的藻朊酸。

藻朊酸在人體器官中，可迫使肝臟利用膽固醇製造膽汁酸，以減少肝臟和血液中膽固醇含量，避免產生多餘的膽固醇附著在動脈壁，形成動脈硬化。

而且藻朊酸所含的鉀成分會與體內的鈉互換；游離的鉀會在腸管被吸收，與被藻朊酸所結合的鈉，形成糞便排出體外，血壓便容易降低了。

降低血液中膽固醇，還能防止發胖

海藻類中所含的藻朊酸或果實類中含量多的果膠是可溶於水的纖維；可降低血液中的膽固醇，提高分解脂肪的酵素效果，可以防止發胖的危險。

此外，藻朊酸還會減少放射性金屬物質──鍶、鎘等有害物質對人體的侵害程度，所以被認為具有抗癌作用。

綠紫菜是屬於綠藻類的海藻，有豐富的構成蛋白質的氨基酸之甲硫氨酸必需氨基酸，這是對肝臟解毒作用有助益的成分，並且能排泄尼古丁等毒素。

海藻類中所含的藻朊酸或果實類中含量多的果膠是可溶於水的纖維；可降低血液中的膽固醇，提高分解脂肪的酵素效果，可以防止發胖的危險。(圖/健康星球、常春月刊提供)

海帶是海藻類中種類多、加工品也多的食品。除了碘、鈣等礦物質之外，還有維生素B，其成分大都為水溶性，所以極適合燉煮或熬高湯。

食譜DIY／海帶油豆腐湯

做法：

1.將海帶切成細條，浸泡水中4至5分鐘後，取出瀝乾。

2.有半杯高湯的鍋中，煮約5、6分鐘。

3.加入油豆腐及調味料，煮沸即可。

Tips：海帶與油豆腐等蛋白質食物同煮，美味可口且營養均衡，而且與蛋白質合食能幫助消化，可提高消除便秘的效果；海帶排骨湯亦有此效用。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)