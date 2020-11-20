彰化縣縣政府舉辦的「藝遊南郭-2021彰化國際藝術節前奏曲」，8天活動吸引成千上萬民眾，悠遊在縣立美術館、南郭宿舍群間，盡情欣賞藝術、表演、逛文創市集，雖然15日已風光落幕，但除了7件藝術裝置依然矗立之外，且只要曾在活動期間集滿「藝遊」、「南郭」2個戳章，在11月底止前往逾45家「藝術節之友」店家消費，仍享有許多優惠，令民眾直呼賺到。

2021彰化國際藝術節預計於明年暑假登場，縣文化局先以「藝遊南郭」暖身，縣長王縣長除了主持7日的開幕式，15日也特地再度現身在活動中與民眾同歡，並歡迎大家明年再來參加精彩可期的彰化國際藝術節。

「藝遊南郭-2021彰化國際藝術節前奏曲」綜合視覺藝術、表演藝術及串藝輕旅三大主題，在縣立美術館前廣場、南郭宿舍群等地，除了裝置藝術，並有彰化傑出魔術大師李佳峰、玻利維亞安地斯樂團及許多街頭藝人優質團隊的表演，其他的文創市集、串藝輕旅、藝術工作坊等，也都令遊客驚艷。

活動在15日劃下句點，但熱情仍持續，除了仍可前往縣立美術館、南郭宿舍群及南郭坑溪欣賞7件裝置藝術外，在月底前「藝術節之友」店家更提供了不少優惠，詳情可上官網查詢。(彰化縣政府廣告)

(中時新聞網)