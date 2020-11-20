打噴嚏時總是發出驚人聲響，若剛好在會議中、圖書館等安靜的場所，有些人會習慣在打噴嚏時捏住鼻子，希望能忍住噴嚏、降低音量，但這種行為看在醫師眼中卻是非常危險，可能造成耳朵、喉嚨損傷！新光醫院家醫科柳朋馳醫師表示，打噴嚏時鼻腔所形成的氣流速度極快，若捏著鼻子忍住不打噴嚏可能造成耳朵、喉嚨承受極大的壓力，嚴重恐導致耳膜破裂、或引起中耳炎等問題，因此建議不要憋著噴嚏，以免造成不必要的感染喔！

鼻子突然一陣瘙癢，好想打噴嚏，又怕驚天聲響嚇到別人，該怎麼處理？很多人會習慣性捏住鼻子、忍住噴嚏，但柳朋馳醫師提醒，這樣做可能傷害耳朵或喉嚨的健康！

捏住鼻子忍住噴嚏，可能傷害耳朵或喉嚨的健康。(圖/健談提供)

常見的損傷包括：

1.耳膜破裂：噴嚏的氣流會經由耳咽管直通耳膜，若壓力過大時可能造成耳膜破裂。柳朋馳醫師補充，雖然輕微耳膜破裂可自行修復，但若破裂程度較大時則須採手術修補治療。

2.中耳炎：一個噴嚏中可能存在超過30萬個微生物，若在感冒、生病期間噴嚏中細菌、病毒得含量更高，若用手捏住鼻子可能造成病菌直衝耳朵，就可能增加中耳炎或耳道感染的風險。

3.喉嚨破損：忍住的噴嚏氣流除了往耳朵跑之外，也可能流向喉嚨，過大的壓力嚴重可能導致喉嚨破裂，進而造成吞嚥困難或影響發聲，需要進一步接受治療。

4.血管損傷：若打噴嚏時口鼻緊閉，噴嚏所形成的壓力就可能衝往體內各處，造成眼、鼻、甚至腦部的細小血管損傷或破裂。

柳朋馳醫師叮嚀，打噴嚏產生的壓力非常大，提醒民眾最好以衣袖遮掩口鼻後就讓噴嚏打出來，一方面可清潔鼻腔，同時也可避免造成不必要的感染及不適。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)