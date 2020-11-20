你也習慣每天來杯咖啡嗎？在忙碌的現代社會裡，「咖啡」已經成為許多人不可或缺的生活必需品。相關研究也指出，咖啡除提神作用外，尚有利尿、收斂心氣、減輕心血管負擔的功用；但就中醫的角度而言，可不是每個人都適合大量喝咖啡。

台北慈濟醫院中醫部內科主任戴有志指出，咖啡雖非致病因子，但屬性濕熱，經過烘焙的咖啡豆，在中醫來說更是加重其化熱傷陰、助火上逆的表現，成為疾病的加重因子。

若陰虛體質者長時間飲用大量咖啡，將會加遽身體原有的不適狀況。以腸胃道問題為例，戴有志說，飲食不正常與生活壓力造成約8成的人一生中有過胃食道逆流的經驗。

正常情況下，肝的疏泄功能可以促進脾胃運行，脾胃的功能也助於肝的疏泄，二者相輔相成；但當「壓力」造成肝氣橫逆犯胃，胃火上逆，就會出現胃部脹痛、嘔吐、打嗝，使胃酸逆流加劇，若再飲用咖啡，將加乘不適感。

中醫師除了透過望聞問切了解病人體質外，也會觀察舌頭的樣態評估身體狀況。戴有志分享，舌頭可以反映身體狀況，正常舌頭應為淡紅色，舌苔薄白、無裂痕，但腸胃狀況不佳會出現舌頭裂紋，而濕熱體質者則會出現黃色、油亮的舌苔。當舌頭出現這兩種情形，應減少咖啡攝取量。

此外，戴有志指出，處於更年期的女性及易心悸或失眠的人，同樣因陰虛燥熱的問題，並不建議飲用咖啡 。

不過，咖啡對許多人而言是繁忙生活的精神調劑，有些人一天不喝咖啡就整天精神倦怠，戴有志建議，可改服黨蔘泡製的茶飲，其補氣顧脾胃的特性同樣能有提振精神之效；另外，就中醫觀念而言，白天屬陽，夜晚屬陰，因此下午三點後不適合再飲用易助陽上火的咖啡，以免陰陽失調，影響健康。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)