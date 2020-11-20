台中市大雅區近中科、水湳經貿二大矚目園區，快速接軌國道1號、74快速道路。（盧金足攝）

大雅區近台中國際機場，坐擁地利之便。（盧金足攝）

全球經過新冠肺炎衝擊後，民眾對居住安全的選擇，從如何在生活中防疫，到居住維安特別重視，新興科技防疫宅，引進AI機器人可以介紹社區健身房、閱覽室、會議室，甚至對訪客引導，機器人發揮說明指示功用，此外還超前部署，規畫AI人臉辨識智慧宅，不必用手按電梯，即能自動呼叫電梯要抵達的樓層，智慧宅為防疫提供安全網。

台中市大雅區近中科、水湳經貿二大矚目園區，快速接軌國道1號、74快速道路、台中國際機場，據地利之便，北端串連豐洲工業區，加上大雅周邊公司行號林立，豐富的就業機會，吸引很多中科和工業區族群。

惠國建設移植台中市七期豪宅經驗，以安全舒適、創新、品質與服務為基礎，從使用者角度出發，累積的建築作品好評不斷，推出大樓案「惠國沐微風」，坐擁大雅學府路文教圈，生活最為便利的地段，924坪基地三面臨路，規劃2棟地上12樓、地下2樓。

步行即達二和公園，輕鬆享受優雅寧靜的綠意，全聯社、美食小吃近在咫尺，且近中清路麥當勞、肯德基商圈，日常採買便利。

針對科技化時代，從E-Tag車道管理，遠距離感應；因應未來趨勢，預留電動車充電專用系統，滿足未來需求；社區大廳及地下1至2樓，以人臉辨識系統，自動呼叫電梯，進入後不必按目的樓即可抵達住戶樓層。

值得一提的是，玄關門設電子門鎖人臉辨識功能，提高生活便利性，地下室貼心設計，手機不斷訊設備；夜間燈光計畫，LED燈具節約能源等，從細節為居者考量，提升住的品質。

大雅地區近年來豪宅建案獲矚目，「惠國沐微風」主打精品度假豪宅，團隊聘請七期豪宅御用建築大師趙英傑，打造優雅建築外觀，並集合國內外獲獎無數的上境設計許富居、夏利設計許盛鑫等知名設計大師操刀，創造大雅綠覆率高的戶外景觀。

因應後疫情時代，很多人減少外出，在家像度假，公共設施使用率大增，規劃室內、外多元的公設，從電影院、會客室、閱覽室、健身房、交誼廳、兒童遊戲室、棋藝室、到頂樓戶外BBQ等，甚至打造生態水族箱，繽紛熱帶魚賞心悅目、又能寓教於樂。

(中時 )